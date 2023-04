Confira a previsão do horóscopo para sábado (8)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente cultivar equilíbrio emocional e resiliência frente aos contratempos. O transbordamento emotivo sugerido pela tensão lunar com Mercúrio, Urano e Vênus no circuito patrimonial tende a prejudicar seu senso crítico no que se refere à gestão financeira, levando a equívocos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se mostrar empática e solidária. A comunicação com o entorno tende a se desestabilizar, fazendo com que desafetos surjam com palavras ditas na hora do nervosismo. Tente se colocar no lugar do outro, ao invés de considerar apenas as suas necessidades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante inserir atividades de relaxamento em sua jornada e exercitar suas vocações, visto a harmonia Lua-Netuno. As dificuldades do dia a dia podem se revelar complicadas do ponto de vista mental e emotivo, o que compromete sua qualidade de vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Desafetos tendem a prejudicar a vivência social, motivados tanto pela falta de empatia, como pela intolerância, abrindo caminho para conflitos. É necessário se expor com a devida cautela e ficar mais atenta aos humores alheios, sobretudo neste momento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente estar bem consigo, praticando autocuidado. Você pode buscar acolhimento e uma rede de suporte durante este momento, contrastando com um entorno crítico e pouco empático, dada a tensão da Lua com Mercúrio, Urano e Vênus.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque estar em companhias amigáveis. A Lua no setor da comunicação tende a lhe fazer buscar satisfação emotiva em atividades promotoras de conhecimento e na interação pessoal. Isso contrasta com a importância de discrição apontada na tensão com Mercúrio, Urano e Vênus.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso dar valor aos prazeres simples encontrados no cotidiano. A tensão lunar com Mercúrio, Urano e Vênus pode prejudicar o circuito patrimonial. Sendo preciso atenção ao quesito economia, evitando gastos financeiros como uma maneira de compensar carências emocionais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure demonstrar empatia, rompendo com algumas barreiras. Incompatibilidades tendem a ganhar corpo nos relacionamentos com a Lua em seu signo, o que prejudica a convivência e o compartilhamento de demandas. Isso demanda diplomacia e mudanças.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque cuidar bem de você e saber valorizar o apoio das pessoas do entorno. A Lua segue pela área de crise, podendo sugerir sentimentos conflituosos operando em seu íntimo e que atrapalham seu desempenho na gestão do cotidiano doméstico e de trabalho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesta fase, desafios sociais tendem a tomar corpo, motivados por conflitos ideológicos e pelo excesso de vaidade que leva a comportamentos egocêntricos. Procure evitar se expor a situações dessa natureza, usando a intuição e sua capacidade de escuta.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque evitar alimentar especulações e tente se dedicar aos aspectos materiais do cotidiano. Desafios profissionais podem ganhar corpo agora, ligados a decepções com o andamento de projetos e também com as incompatibilidades e os desafetos nas parcerias.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante fortalecer a autoestima e exercitar seus talentos em meio aos afazeres do dia a dia. A Lua na área espiritual tende a continuar sugerindo um aflorar de decepções e questionamentos internos que prejudicam suas vivências com a realidade prática.