Confira a previsão do horóscopo para sábado (8)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar ações impulsivas e radicais. Os encontros que conectam a Lua a Saturno e Netuno tendem a promover introspecção e ajudar com o amadurecimento de questões estruturais para sua vida, enquanto lhe deixam mais comprometida com o lar.



TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso evitar ficar na defensiva ao lidar com os desafios. Os processos reflexivos e comunicativos tendem a se aprofundar, o que favorece relacionamentos cúmplices e comprometidos com causas comuns, visto os encontros que conectam a Lua a Saturno e Netuno.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure moderar suas reações nos conflitos interpessoais. O planejamento de recursos pode se mostrar um forte suporte material para seus objetivos profissionais, contando com a conciliação harmoniosa entre razão e intuição, visto os encontros que a Lua forma com Saturno e Netuno.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque estruturar seus objetivos profissionais em longo prazo, evitando imediatismos. A harmonia lunar com Saturno e Netuno tende a contribuir com um processo de aprendizado voltado ao autoconhecimento e à conciliação entre suas ambições e vocações.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure neutralizar os fatores que geram estresse. Senso crítico, disciplina e resiliência podem se mostrar fortes aliados à gestão das dificuldades, pois a Lua segue harmonizada a Saturno e Netuno, o que lhe ajuda a extrair aprendizado e a se autoaperfeiçoar.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso cultivar autocontrole diante das dificuldades. Sua postura pode ficar comprometida com as parcerias nesse momento de harmonia lunar com Saturno e Netuno, contando com aprendizado que leva você a extrair lições importantes na interação com o entorno.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Conflitos tendem a surgir, o que demanda capacidade diplomática. A Lua segue harmonizada a Saturno e Netuno, fazendo-lhe conciliar suas metas profissionais a valores elevados do ponto de vista existencial, enquanto se coloca a serviço de causas nobres.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Desafios ligados ao cotidiano podem pedir capacidade de ação, mas busque prevenir o estresse. A tendência é que você valorize contatos que compartilhem seus objetivos e valores, o que fortalece seu círculo de confiança, visto que a Lua segue harmonizada a Saturno e Netuno.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante evitar se expor socialmente sem critério. Procure buscar quietude no seio familiar, o que ajuda com seu equilíbrio emotivo e a aperfeiçoar a convivência com seu círculo íntimo, contribuindo com acordos importantes, dada a harmonia lunar com Saturno e Netuno.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure administrar os desafios familiares com tranquilidade. Senso de comprometimento e empatia tendem a aflorar em sua postura em prol dos seus relacionamentos, transmitindo confiança ao entorno, como sugere a harmonia lunar com Saturno e Netuno.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seu senso de responsabilidade pode se elevar frente ao cotidiano, o que ajuda a dar eficiência às rotinas e conciliar as demandas de forma a obter maior qualidade de vida. As dificuldades tendem a lhe deixar sob estresse, mas é preciso não deixar que isso transborde para o discurso.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua postura tende a ficar mais seletiva na exposição social, o que contribui com contatos de maior qualidade intelectual e conectados com seus valores e objetivos. Procure disciplinar os gastos e controlar seus impulsos consumistas, devido à tensão Lua-Marte.