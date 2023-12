Confira a previsão do horóscopo para sábado (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento astrológico tende a sugerir fortalecimento dos vínculos de confiança, embora Júpiter demande autonomia do ponto de vista patrimonial. Lua e Vênus se encontram no setor íntimo, podendo lhe motivar a aprofundar suas conexões nas relações.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua conexão com a comunidade pode se revelar prazerosa neste momento, o que ajuda a estabelecer parcerias duradouras. Entretanto, busque evitar abrir mão de ambições pessoais, como alerta a tensão envolvendo Júpiter.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure utilizar a criatividade para driblar as limitações materiais nesta fase. Mostrar mais comprometimento com o dia a dia pode contribuir com um dia a dia bem estruturado e prazeroso.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com Lua e Vênus na casa social, seu carisma tende a aflorar, o que ajuda com contatos intelectualmente prazerosos e a fortalecer o círculo de confiança. Mas é preciso ser seletiva ao se abrir à interação com o entorno imediato.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A vida íntima tende a se fortalecer com o encontro Lua-Vênus no setor familiar, o que deixa o lar estruturado e prazeroso. É possível que você passe por dificuldades em conciliar a vida privada com a profissional. Sendo assim, busque ter maior capacidade de gestão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Intercâmbios prazerosos e intelectualmente enriquecedores podem tomar corpo frente ao encontro Lua-Vênus no setor comunicativo. Contudo, Júpiter tende a apontar conflitos por conta de polêmicas. Procure não impor seus valores e opiniões, mas sim respeitar a diversidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É fundamental manter a disciplina nos gastos e valorizar recursos alternativos para driblar limitações. O emocional e a criatividade tendem a prejudicar sua capacidade gestora, devido ao encontro Lua-Vênus no setor material. Por isso, busque investir na autoestima.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure buscar o equilíbrio nas suas relações. Seu senso de valorização pessoal tende a se elevar de forma significativa frente ao encontro entre Lua e Vênus em seu signo, o que lhe leva a se posicionar de maneira confiante ao defender seus objetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque priorizar hábitos saudáveis. Uma interiorização emocional profunda é promovida pelo encontro entre Lua e Vênus na área de crise, o que lhe deixa mais consciente de suas necessidades emocionais e dos desafios para atendê-las.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém se cercar de pessoas confiáveis, evitando se expor excessivamente. A interação com os entes queridos tende a ficar mais prazerosa frente ao encontro entre Lua e Vênus no setor de amizades, o que promove ações solidárias e cumplicidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante equilibrar as responsabilidades profissionais com as necessidades familiares. Lua e Vênus se encontram no setor profissional, podendo promover um comprometimento prazeroso e ações criteriosas que levam à prosperidade material.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém manter a discrição na comunicação. A busca pela felicidade tende a ganhar corpo com o encontro Lua-Vênus na casa espiritual, o que lhe faz valorizar experiências que promovam bem-estar e oportunidades em sintonia com seus objetivos.

