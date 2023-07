Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (10)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso agir com mais cautela e se mostrar disposta a fazer acordos. Desafios interpessoais tendem a ganhar corpo com a Lua na casa das amizades tensionada a Júpiter, Urano, Vênus e Marte, o que impacta suas relações sociais, parcerias e projetos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Modere seus objetivos e atuar com prioridades. É preciso zelar por sua reputação. A Lua transita pela casa profissional e forma aspectos tensos com Júpiter, Urano, Vênus e Marte, podendo sugerir um momento complicado na gestão dos processos de trabalho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque evitar agir sem o devido planejamento, ajustando objetivos e revendo estratégias. Pode haver contrastes entre sua busca de expansão pessoal e as circunstâncias que limitam suas ações, pois a Lua na casa espiritual forma aspectos tensos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Cultivar paz interior e administrar os conflitos com serenidade é fundamental. A vida privada pode passar por um momento difícil por conta de contrastes emocionais nas relações e nos desafios patrimoniais, já que a Lua no setor íntimo forma aspectos tensos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Se mostre disposta às negociações. O diálogo se revela desafiador com a Lua na área de relacionamentos em tensão com Júpiter, Urano, Vênus e Marte, o que demanda capacidade diplomática e ajustes entre suas expectativas e o que o entorno pode oferecer.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure cultivar objetividade e resiliência ao encarar desafios nos processos de gestão, visto que a Lua entra em tensão com Júpiter, Urano, Vênus e Marte. A influência da Lua na área das rotinas tende a promover conexão emocional com o dia a dia e o bem-estar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Concilie os interesses pessoais com os coletivos em prol do convívio e das parcerias. O momento pode pedir equilíbrio entre a busca por diversão e a atenção com as demandas do dia a dia, já que a Lua na área social forma aspectos tensos com os planetas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A conexão emocional com o lar pode ficar intensa com a Lua no setor da família. Os conflitos interpessoais e os problemas na gestão do cotidiano doméstico tendem a se intensificar, dada a tensão da Lua com Júpiter, Urano, Vênus e Marte.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure evitar especulações e demonstrar capacidade de ajuste. Convém zelar por privacidade. Os processos mentais e comunicativos podem passar por problemas com a Lua na casa das ideias formando aspectos tensos com Júpiter, Urano, Vênus e Marte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Encare os desafios de modo sereno, evitando excessos. A necessidade de estabilidade material pode se relacionar com seu grau de satisfação emotiva, o que pede uma busca por equilíbrio, visto que a Lua na casa financeira se estressa com Júpiter, Urano, Vênus e Marte.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A Lua passa por seu signo, forma aspectos tensos com Júpiter, Urano, Vênus e Marte e pode revelar desafios ligados à autoimagem, além do seu jeito de se expressar . Busque estar bem consigo mesma antes de se expor para evitar conflitos interpessoais.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso ter moderação e para isso você deve cultivar equilíbrio, além de evitar agir com impulsividade. Os problemas são processados com forte carga emotiva, o que prejudica sua capacidade de gestão, já que a Lua na área de crise se estressa com Júpiter, Urano, Vênus e Marte.