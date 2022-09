Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure cultivar diplomacia e discrição emocional. Este momento astrológico tende a fazer com que a vida privada no centro dos seus interesses. Sendo assim, é preciso ter ainda mais cuidado com seu bem-estar, com as rotinas e o entorno imediato.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque manter o lado financeiro sob controle. As dificuldades podem ficar em evidência agora, oque demanda maior capacidade de revisão e mudança, além de acordos com o entorno imediato, visto que a Lua transita entre a área de crise e a de comunicação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A Lua Minguante se aproxima e pode demandar que você adote um ritmo moderado e tenha discrição emotiva. É fundamental cultivar relacionamentos agradáveis e zelar pelos aspectos práticos da vida, já que a Lua transita no eixo amizades-material.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Durante esta fase, suas ambições tendem a se despertar e lhe deixar mais comprometida com seus objetivos, visto que a Lua transita entre a área profissional e seu signo. Procure evitar se sobrecarregar, buscando sempre respeitar as pausas necessárias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Que tal se mostrar socialmente reservada? O momento astrológico tende a sugerir um aflorar de reflexões que levam você a identificar o que precisa ser ajustado em sua vida e ajudam com seu amadurecimento, visto que a Lua transita no eixo espiritual-crise.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É essencial adotar um ritmo mais tranquilo no trabalho. A tendência é que este momento astrológico promova ajustes interpessoais que transformam as relações e fortalecem o círculo de confiança, já que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure não negligenciar o descanso. O engajamento coletivo tende a ser promovido em detrimento dos afazeres que se fazem presentes no dia a dia durante este momento astrológico, pois a Lua transita entre a área de relacionamentos e a profissional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque prezar pelo recolhimento de forças. Procure aproveitar esta fase de promoção de bem-estar, que deve contemplar o autoconhecimento e também os aspectos práticos do cotidiano, devido à Lua no eixo cotidiano-espiritual.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É fundamental que você tenha seletividade para evitar conflitos interpessoais. A tendência é que este seja um momento de transformação coletiva que contribui com um círculo de confiança mais coeso, visto que a Lua transita no eixo social-íntimo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Já pensou em assumir uma postura mais reservada? Isso porque é possível que os conflitos aflorem agora. As relações com as pessoas podem se intensificar com a Lua no eixo família-relacionamentos, o que favorece ajustes em benefício das rotinas e do próprio convívio.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure evitar se afastar da rotina. Este momento astrológico pode sinalizar que é preciso aperfeiçoar a qualidade da informação e se mostrar disposta a estabelecer acordos com o entorno imediato, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente reduzir a exposição pública, além de cultivar um ritmo moderado. Este momento astrológico tende a despertar sua desenvoltura na gestão financeira e no trato humano, considerando o trânsito lunar no eixo material-social.