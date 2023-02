Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

As dificuldades tendem a ficar em evidência com o Sol ingressando na área de crise, o que permite você se posicionar de maneira consciente e pontual. Este momento astrológico pode destacar uma fase de transformação e renovação em suas relações.

TOURO (21/4 a 20/5)

O Sol adentra a área das amizades, por isso é recomendável se mostrar solidária. O céu da semana tende a sinalizar um momento de mudanças e renovação nas parcerias, contribuindo para dar coesão aos projetos em conjunto, além de dar-lhes impulso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Com o Sol na casa do trabalho, suas habilidades profissionais tendem a ficar em evidência agora. Este momento astrológico pode promover um aflorar da sua autoconfiança, na medida em que você aperfeiçoa seu dia a dia e se estrutura como pessoa.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus valores tendem a se fortalecer com o Sol na casa espiritual. O momento astrológico tende a deixar você mais criteriosa no trato humano e empenhada a afinar o círculo de confiança, enquanto se concentra na vida privada e em suas ambições.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O Sol adentra o setor íntimo, por isso procure se abrir ao diálogo. Este momento tende a lhe fazer ter maior empenho aos aspectos humanos do seu cotidiano para conciliar os interesses individuais e coletivos e redescobrir afinidades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As parcerias tendem a ficar em destaque com o Sol ingressando na casa dos relacionamentos. Este momento astrológico pode promover revisão de ideias que favorecem o funcionamento das rotinas, da convivência com o entorno imediato e do seu bem-estar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua vitalidade tende a se fortalecer junto à autoconfiança, visto que o Sol adentra a casa do cotidiano e da saúde. O céu da semana tende a lhe fazer se aperfeiçoar na gestão de recursos, fazendo-lhe investir de forma consciente no cotidiano e nas experiências aprazíveis.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure dar valor aos aspectos da vida que despertem em você jovialidade e alegria, já que o Sol adentra a casa dos prazeres. Este momento astrológico tende a estimular um processo de interiorização como uma forma de amadurecimento e renovação familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com o Sol na casa familiar, sua postura tende a se revelar aconchegante e descontraída. O céu da semana tende a apontar um aflorar de ideias em face da superação de conceitos obsoletos e situações que não servem mais em sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Sua capacidade de diálogo tende a se revestir de carisma, visto que o Sol adentra a casa da comunicação. O momento tende a lhe fazer promover acordos nas parcerias, buscando ajustar questões territoriais e aperfeiçoar a gestão de processos e recursos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este momento astrológico tende a sugerir um desabrochar de talentos a partir do aperfeiçoamento de suas habilidades profissionais e de gestão. Seu senso de investimento pode se ampliar com o ingresso do Sol na casa das finanças.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com a entrada do Sol em seu signo, suas ambições podem se fortalecer, o que contribui com uma tomada de postura mais firme perante a vida. O momento tende a destacar a introversão como uma maneira de se chegar ao amadurecimento e à superação dos problemas.