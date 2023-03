Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua compreensão de si mesma e suas habilidades criativas tendem a se elevar, visto que Mercúrio adentra seu signo e Vênus a área material. O céu da semana pode destacar um momento de introspecção voltada a transformar sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Inteligência e carisma tendem a lhe ajudar a superar as dificuldades e a fortalecer a autoestima, com Mercúrio na área de crise e Vênus em seu signo. A fase pode direcionar seu olhar para o entorno e para o aprimoramento do convívio.

GÊMEOS |(21/5 a 20/6)

Com Mercúrio na área de amizades, intercâmbios intelectuais tendem a emergir, mas Vênus adentrando o setor de crise demanda discrição emotiva. Este momento astrológico pode direcionar seu foco para as rotinas de trabalho, o que lhe permite aperfeiçoar processos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O exercício intelectual e as trocas culturais tendem a ganhar dimensão com Mercúrio na área do trabalho e Vênus na das amizades. Momento de amadurecimento coletivo que ajuda para afinar interesses e amenizar atritos, devido à Lua no eixo social-espiritual.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O autoaprimoramento intelectual e criativo podem ganhar corpo com Mercúrio na área espiritual e Vênus na profissional. Este momento astrológico tende a favorecer uma atuação mais reservada, voltada a fortificar o dia a dia e os projetos pessoais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure buscar autoconhecimento e vivenciar os aspectos sublimes da vida, já que Mercúrio adentra o setor íntimo e Vênus o espiritual. A fase pode promover aperfeiçoamento das relações e dos interesses que permeiam as parcerias.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Mercúrio no setor de relacionamentos e Vênus no íntimo podem pedir posturas racionais e emocionalmente discretas ao lidar com o entorno. Suas habilidades práticas na gestão das rotinas ficará em evidência, já que a Lua transita no eixo material-cotidiano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A gestão do dia a dia tende a ganhar em planejamento. Além disso, você fica mais afetuosa com Mercúrio e Vênus no eixo cotidiano-relacionamentos. O momento astrológico pode promover autoaprimoramento que favorece sua postura.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fruição intelectual tende a ganhar corpo com Mercúrio ingressando na casa dos prazeres. O céu da semana pode destacar um momento em que seu equilíbrio emotivo se ampara na estabilidade da sua vida e nas rotinas, devido à Lua no eixo crise-familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Lazeres e demandas podem se harmonizar no dia com Mercúrio na área familiar e Vênus na dos prazeres. Você tende a se mostrar socialmente disposta ao intercâmbio de ideias, pois a Lua transita no eixo amizades-comunicação.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua postura tende a ficar mais objetiva, sem perder a ternura, pois Mercúrio adentra a área comunicativa e Vênus a familiar. O senso empreendedor pode se aperfeiçoar agora, levando a ações pontuais em favor dos projetos em curso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mercúrio adentra a casa material e Vênus a comunicativa, podendo aperfeiçoar sua capacidade de gestão e seu jeito de lidar com o entorno. A tendência é que haja um amadurecimento das metas. Procure analisar com o que pede ajuste, devido à Lua entre o setor espiritual e seu signo.