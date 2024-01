Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O Sol tende a iluminar seu lado jovial e fraterno ao adentrar a área de amizades. Este momento astrológico tende a evidenciar que a autoconfiança se fortalece, o que ajuda na superação de limites e na defesa dos objetivos imediatos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Com o Sol na casa do trabalho, seus objetivos na carreira podem se revigorar. O céu do dia tende a evidenciar o potencial das parcerias para fazer frente a metas tangíveis, visto a Lua no eixo amizades-material. Contudo, os desafios ganham corpo, o que pede maior ajuste.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os horizontes tendem a se expandir com o Sol adentrando a casa espiritual. É possível que haja um ganho de produtividade, nutrindo a confiança frente às ambições, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, e a fase crescente na área de amizades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O Sol pode apontar o que demanda análise ao adentrar o setor íntimo. É importante olhar as reflexões como caminho de autoaperfeiçoamento e superação dos problemas, visto a Lua no eixo espiritual-crise e a fase crescente na casa do trabalho, quando a produtividade se eleva.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Pode haver uma gradual abertura emotiva, favorecendo a vivência fraterna com a coletividade, considerando a Lua no eixo íntimo-amizades e sua fase crescente na casa espiritual. A felicidade das pessoas queridas se complementa à sua.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua vitalidade pode se fortalecer, o que lhe deixar proativa, visto que o Sol adentra a área do cotidiano. O momento astrológico tende a favorecer o aprimoramento interpessoal, favorecendo parcerias profissionais e o círculo de confiança.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Com a entrada do Sol no setor social, seu carisma se elevar, o que favorece a fruição de lazeres coletivos. Este momento astrológico favorece ações que melhorem a qualidade do dia, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritualidade e sua fase crescente na área de relacionamentos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O lar tende a se revelar fonte de nutrição e bem-estar. Seu lado acolhedor no trato humano pode aflorar, o que leva ao fortalecimento das parcerias desenvolvidas no cotidiano, visto a Lua no eixo social-íntimo e sua fase crescente no setor das rotinas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Este momento astrológico pode enfatizar a dimensão humana da existência, o que lhe faz aprimorar sua relação com a coletividade, do círculo íntimo a um contexto mais amplo. O intercâmbio de ideias tende a florescer com o Sol na casa comunicativa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os investimentos tendem a ganhar dimensão com a entrada do Sol no setor material. Este momento pode evidenciar a necessidade de se abrir ao diálogo em prol do aperfeiçoamento das rotinas e de uma convivência tranquila com o entorno imediato.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vitalidade e autoestima podem se fortalecer agora com o Sol adentrando seu signo. É possível que relação prazerosa com os aspectos práticos da vida seja favorecida, ao mesmo tempo em que este momento astrológico tende a motivar a lazeres.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As dificuldades tendem a ficar evidentes com o Sol na área de crise, o que lhe ajuda a se posicionar com bom senso. Este momento pode favorecer o recolhimento emocional, além de uma atuação prática em prol da estrutura do dia a dia.

