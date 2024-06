Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É possível que as parcerias de trabalho fiquem em evidência com a Lua no eixo relacionamentos-trabalho e passando pela fase cheia. O céu da semana é marcado pelo ingresso de Sol, Mercúrio e Vênus na área familiar, o que pode lhe convidar a uma gestão prazerosa do lar.



TOURO (21/4 a 20/5)

Tente cultivar hábitos saudáveis, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual e sua fase cheia. O céu da semana destaca a passagem de Sol, Mercúrio e Vênus para a área comunicativa, o que tende a se mostrar benéfico à expressão das ideias, aos estudos e às interações sociais.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O céu da semana tem como destaque o ingresso de Sol, Mercúrio e Vênus na área material, o que aflora sua desenvoltura na gestão de recursos e em um contexto de economia criativa e sustentável. Tente fortalecer seu círculo de confiança, visto a Lua no segmento social-íntimo.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso harmonizar o círculo íntimo, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase cheia. O céu da semana é marcado pela entrada de Sol, Mercúrio e Vênus em seu signo, o que pode lhe deixar confiante ao se expressar, além de socialmente acessível, o que ajuda na sua imagem pública.



LEÃO (23/7 a 22/8)

A introspecção e a discrição podem se revelar um caminho de cura emocional e fortalecimento interior, pois Sol, Mercúrio e Vênus ingressam na área de crise. Busque aprimorar o entendimento com as pessoas do entorno, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

É fundamental de forma consciente na fruição do lazer. O céu da semana evidencia o ingresso de Sol, Mercúrio e Vênus na área das amizades, o que motiva seu engajamento em ações coletivas e na vida em comunidade. Procure nutrir os vínculos fraternos.



LIBRA (23/9 a 22/10)

O céu da semana pode apontar um momento favorável para vida profissional, visto que Sol, Mercúrio e Vênus adentram o setor do trabalho, motivando-lhe a conquistas em sua área de atuação. Tente conciliar suas metas com o bem-estar familiar.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém extrair aprendizado das dificuldades, visto a Lua no eixo crise-ideias e sua fase cheia. O céu da semana enfatiza a entrada de Sol, Mercúrio e Vênus na casa espiritual, o que lhe motiva a valorizar os estudos, as atividades culturais.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente valorizar a articulação em grupo para atender às demandas, visto a Lua no eixo amizades-material e sua fase cheia. O céu da semana destaca a entrada de Sol, Mercúrio e Vênus no setor íntimo, dando profundidade aos processos emocionais, enquanto promove transformação interior.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque valorizar suas metas, visto a passagem da Lua entre o setor do trabalho e seu signo, além da sua fase cheia. O momento pode evidenciar uma fase oportuna para as parcerias, pois a área de relacionamentos recebe a influência de Sol, Mercúrio e Vênus, nutrindo a harmonia interpessoal.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure buscar o fortalecimento íntimo. O céu da semana pode favorável o aprimoramento das rotinas e dos cuidados com a saúde. Tente sugerir experiências gratificantes com seus pares em casa e no trabalho, já que Sol, Mercúrio e Vênus adentram a área do cotidiano.



PEIXES (20/2 a 20/3)

A Lua no eixo íntimo-amizades pode favorecer esse contexto, embora durante a fase cheia é importante agir com moderação. Momento favorável para as interações em grupo, pois Sol, Mercúrio e Vênus ingressam na área social, o que lhe deixa descontraída no trato interpessoal.