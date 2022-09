Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Mercúrio retrógrado influencia o setor do cotidiano e pode favorecer revisões no dia a dia. Suas atenções tendem a se direcionar para as relações ao seu redor, o que nutre vínculos fraternos, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

TOURO (21/4 a 20/5)

O momento tende a oportunizar o aprimoramento de ideias em prol da qualidade do cotidiano com a Lua entre as casas da comunicação e da rotina, que chega à fase nova no encontro com o Sol. Mercúrio retrógrado influencia a área social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É provável que você tenha que fazer ajustes no dia a dia. O momento astrológico pode evidenciar a necessidade de se estruturar financeiramente, enquanto que flexibiliza suas relações, visto que a Lua transita no eixo material-social e entra na fase .

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Mercúrio retrógrado pode influenciar a casa das ideias e gerar amadurecimento. Você tende a zelar pelas necessidades pessoais, impactando de modo positivo a dinâmica com o entorno, devido à Lua entre seu signo e o setor familiar e também à sua fase nova .

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure fazer revisões financeiras, pois Mercúrio retrógrado influencia a casa material. Momento de transformação pessoal que tende a elevar a autoconfiança e favorecer suas relações, visto a Lua no eixo crise-comunicação e sua fase nova no encontro com o Sol.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso revisar prioridades com Mercúrio retrógrado para seu signo. Além disso, procure organizar as parcerias, a fim de favorecer a gestão dos aspectos práticos da vida, considerando a Lua no eixo amizades-material e sua fase nova no encontro com o Sol.

LIBRA (23/9 a 22/10)

As dificuldades podem exigir revisões e mudanças com Mercúrio retrógrado na área de crise. O momento tende a levar ao aprimoramento da sua capacidade de gestão e à renovação de prioridades, devido à Lua entre a casa do trabalho e seu signo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você pode ficar socialmente mais seletiva com Mercúrio retrógrado no setor das amizades. A tendência é que você se mostre reflexiva e voltado a superar obstáculos, despertando capacidade regenerativa, considerando a Lua no eixo espiritual-crise .

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Empreendimentos demandam revisão com Mercúrio retrógrado na área profissional. Aproveite esta fase de transformação pessoal que lhe faz ter uma relação mais fraterna com o entorno, visto a Lua entre o setor íntimo e o de amizades e sua fase nova.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mercúrio retrógrado influencia a área espiritual, o que pode gerar revisões sobre suas prioridades. O momento tende a nutrir a geração de parcerias em prol dos empreendimentos, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É provável que este momento acabe gerando transformação interior. Tente aproveitar para fazer ajustes na rotina em prol da qualidade do cotidiano em seus aspectos materiais e emotivos, considerando a Lua no eixo cotidiano e espiritual e sua fase nova .

PEIXES (20/2 a 20/3)

As parcerias tendem a ser revistas com Mercúrio retrógrado influenciando a área de relacionamentos. Pode haver um gradual processo de interiorização que favorece o autoconhecimento, já que a Lua transita no eixo social-íntimo, entrando na fase nova ao encontrar o Sol.