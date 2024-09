Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (2)

Áries

Tente evitar se sobrecarregar, pois a saúde demonstra sinais de fragilidade. Seu lado proativo tende a aflorar em busca de um cotidiano dinâmico e motivador, considerando a entrada de Marte na área familiar e o advento da Lua Nova no setor do cotidiano.

Touro

Procure cultivar bom senso e moderar suas opiniões para evitar conflitos. O momento astrológico pode despertar seu lado espontâneo, dinamizando sua relação com grupos, visto a entrada de Marte no setor comunicativo e o advento da Lua Nova na casa social.

Gêmeos

Você tende a mostrar mais praticidade, dinamizando seu engajamento na vida cotidiana, que se revela estimulante, visto o ingresso de Marte na área material e a Lua Nova no setor familiar. É importante planejar suas ações e atuar com disciplina.

Câncer

Convém não negligenciar os cuidados com a saúde, que pode dar sinais de fragilidade. O momento pode nutrir seu poder de iniciativa e sua expressividade, o que lhe coloca na dianteira das situações, pois Marte adentra seu signo e a Lua Nova transita no setor das ideias.

Leão

É preciso seguir seletiva e diplomática no compartilhamento da gestão patrimonial. Suas habilidades práticas podem aflorar, ao mesmo tempo em que motiva você a fortalecer estratégias frente às dificuldades, visto a Lua Nova na casa material e Marte no setor de crise.

Virgem

O lado generoso e prestativo da sua personalidade tende a ser nutrido nesta fase, contribuindo com sua relação com grupos, visto a Lua Nova em seu signo e Marte na casa das amizades. Busque evitar agir sem amadurecimento, sobretudo frente aos desafios profissionais.

Libra

Procure não negligenciar a necessidade de introspecção e os cuidados com a saúde. O momento tende a despertar perseverança frente aos objetivos profissionais e na gestão dos desafios, visto o ingresso de Marte no setor do trabalho e a Lua Nova no de crise.

Escorpião

Uma postura socialmente prudente é fundamental. Você tende a demonstrar mais jovialidade, enquanto lhe motiva a buscar caminhos de expansão para seus ideais, visto a Lua Nova no setor de amizades e a entrada de Marte na casa espiritual.

Sagitário

Tente equilibrar a vida profissional e a pessoal. Pode haver um despertar de ideias no trabalho com a Lua na fase nova. Contudo, Marte adentra o setor íntimo e demanda movimentos estrategicamente calculados, sem espaço para improvisações.

Capricórnio

É preciso ser seletiva e evitar extrapolar seus limites. O momento pode promover um despertar da consciência rumo a horizontes amplos, enquanto dinamiza as experiências coletivas, visto a Lua Nova na casa espiritual e Marte no setor de relacionamentos.

Aquário

Busque evitar correr riscos financeiros, atuando com bom senso. Seu lado criativo e dinâmico na gestão do dia a dia tende a aflorar agora, o que eleva a produtividade e potencializa recursos, visto a Lua Nova na casa patrimonial e Marte no setor do cotidiano.

Peixes

Momento de dinamização interpessoal que potencializa as ações em grupo, visto a entrada de Marte na casa social e a influência da Lua Nova no setor de relacionamentos. Contudo, é importante ser seletiva ao compartilhar sua intimidade.

