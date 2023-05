Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure definir uma comunicação de qualidade com as pessoas próximas. Momento fundamental para estruturar as bases de sua vida, dedique atenção extra às rotinas em casa e no trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso combinar suas ideias com o entorno, buscando viabilizar seus aspectos práticos. O momento tende a indicar a articulação interpessoal ganha corpo e lhe proporciona uma visão melhor dos acontecimentos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém se manter disposta e em forma, visto que o Sol segue por seu signo. Este momento astrológico tende a favorecer uma ação mais direta em prol do funcionamento do dia a dia e que dê conta das tarefas que podem tomar corpo em breve.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você tende a se conectar com suas necessidades pessoais, o que lhe faz tomar uma postura consciente na defesa dos interesses. Nesta fase, busque negociar com as pessoas próximas soluções para os contratempos, pois o Sol segue pela área de crise.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Com o Sol na casa das amizades, ações colaborativas tendem a ganhar força, por isso tente valorizar esforços conjuntos. A fase pode oportunizar a superação dos desafios.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dê valor aos seus objetivos, visto que o Sol segue pela área profissional. O momento evidenciar uma fase em que suas experiências com grupos lhe ajudam no processo de autoconhecimento, o que ajuda você a repensar estratégias para sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante ter confiança e firmeza em seus objetivos. Seu senso de responsabilidade tende a se elevar a partir de agora, o que lhe faz se dedicar às suas ambições profissionais e ao enfrentamento de demandas mais complicadas no dia a dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A solidariedade tende a tomar corpo em suas redes neste momento. Ao fortalecer os seus ideais de vida, você consegue lutar por seus objetivos e a se articular com quem possa lhe ajudar em sua trajetória.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Articule-se com o entorno imediato, pois ele pode ajudar de forma significativa a elevar a qualidade das iniciativas. Momento astrológico tende a destacar suas habilidades de gestão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém valorizar ações promotoras de saúde e bem-estar, já que o Sol segue pelo setor do cotidiano. Momento de mais maturidade para suas parcerias, o que lhe faz se articular com o entorno de maneira mais consciente.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque aproveitar mais, mesmo diante das responsabilidades, visto que o Sol faz seu percurso pela área social. O momento astrológico tende a favorecer uma tomada de postura proativa na gestão do cotidiano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente se mostrar mais acolhedora com as pessoas próximas, visto que o Sol segue pela área familiar. Este momento tende a ser favorável para a articulação interpessoal, o que lhe ajuda a tratar de temas de interesse coletivo.