Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (25)

Áries

Procure definir estratégias e se manter serena frente às dificuldades. Este momento pode sugerir amadurecimento em meio às experiências coletivas, o que lhe ajuda a atuar de maneira humana e ética, devido à Lua no eixo relacionamentos-espiritual.

Touro

Suas parcerias tendem a ser marcadas pelo comprometimento mútuo. O momento astrológico pode elevar sua produtividade na gestão do dia a dia, o que ajuda a dar um direcionamento eficaz aos recursos, visto a Lua no eixo cotidiano-patrimonial.

Gêmeos

Dedicação, disciplina e criatividade tendem a emergir em prol da sua carreira. O momento pode lhe despertar desenvoltura no trato humano, o que ajuda a dar sinergia emocional às parcerias, conforme sugere a Lua no eixo social-relacionamentos.

Câncer

Busque aproveitar os momentos de reflexão para se conectar com seus ideais de vida e definir estratégias de atuação. O céu da semana pode favorecer uma imersão emocional no lar em favor do seu bem-estar, devido à Lua no eixo família-cotidiano.

Leão

Tente se manter estável emotivamente e concentrada nos seus objetivos. Sua assertividade tende a ficar em evidência, o que favorece a dinâmica coletiva, considerando a passagem da Lua no eixo comunicativo-social.

Virgem

É importante buscar sinergia no trato humano e engajamento nas parcerias. Momento oportuno para a gestão do lar e dos demais aspectos práticos do dia a dia, devido à Lua no segmento material-familiar.

Libra

O dia a dia pode ficar harmonioso e produtivo. Momento de fortalecimento pessoal, o que favorece a extroversão das ideias e da articulação com o entorno imediato, visto a Lua entre seu signo e a área comunicativa.

Escorpião

Procure valorizar o engajamento coletivo e fortalecer suas redes. É fundamental rever estratégias no enfrentamento das dificuldades e na gestão financeira, visto a Lua no eixo crise-material.

Sagitário

Tente valorizar o suporte prático e emocional do lar. Seu lado jovial e socialmente articulado tende a aflorar neste momento, o que ajuda a fortalecer sua imagem na coletividade, visto a Lua entre a casa das amizades e seu signo.

Capricórnio

Procure dar valor ao planejamento estratégico e à economia criativa. O momento astrológico pode pedir comprometimento com as responsabilidades, visto que as tarefas e os desafios se intensificam, visto a Lua no eixo profissional-crise.

Aquário

A casa material recebe os encontros de Marte-Saturno e Vênus-Netuno, podendo lhe fazer estruturar as finanças e dinamizar recursos alternativos. O momento astrológico pode lhe deixar expansiva do ponto de vista emotivo e das ideias, o que ajuda na articulação humana.

Peixes

Os encontros Marte-Saturno e Vênus-Netuno em seu signo tendem a aflorar a proatividade e a criatividade. Momento oportuno para se concentrar em seus objetivos e captar recursos que viabilizem suas ações, visto a Lua no eixo patrimonial-profissional.

Veja a previsão do seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo