Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Mercúrio adentra o setor de crise, o que pode promover uma visão racional dos contratempos. Este momento astrológico tende a promover extroversão do pensamento, favorecendo estudos, intercâmbios e socialização. Por isso, busque definir metas para aproveitar as situações.

TOURO (21/4 a 20/5)

As atividades intelectuais tendem a ganhar corpo em suas redes com Mercúrio na casa das amizades. O envolvimento com os aspectos práticos do dia a dia acaba sendo evidenciado nesta fase, o que demanda acordos com o entorno imediato para que as ações fluam bem.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu intelecto tende a receber maiores estímulos do trabalho com Mercúrio seguindo para o setor profissional. O céu da semana tende a destacar que este é um momento favorável para aperfeiçoar seus interesses e a maneira como você os expressa para as pessoas do entorno.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure buscar amadurecimento por meio do recolhimento reflexivo, já que Mercúrio adentra a casa espiritual. Este momento astrológico pode favorecer o confronto com contratempos como caminho de autoaprimoramento, especialmente do ponto de vista financeiro.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua capacidade de análise tende a aflorar com Mercúrio no setor íntimo. O céu da semana tende a evidenciar um momento em que as experiências interpessoais ajudam você a se posicionar de maneira mais consciente sobre o que lhe agrada ou incomoda.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque entender as necessidades de suas parcerias, já que Mercúrio adentra o setor de relacionamentos. O momento astrológico tende a motivar o aprimoramento da sua capacidade de gestão para fazer frente às responsabilidades profissionais e na vida privada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A gestão do dia a dia acaba sendo favorecida devido a uma maior objetividade com Mercúrio no setor do cotidiano. Sua visão a respeito da vida tende a ser ampliada nesta fase, o que contribui com reflexões que ajudam você a amadurecer ideias e parcerias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante dar valor à fruição intelectual no âmbito coletivo, visto que Mercúrio adentra a área social. O céu astrológico da semana tende a lhe confrontar com aspectos da sua vida que exigem transformação em proveito dos seus objetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Abrir-se ao diálogo com o entorno imediato é de extrema importância com Mercúrio no setor doméstico. Este momento tende a sugerir uma fase de aperfeiçoamento das experiências interpessoais que fazem você aprofundar ainda mais os vínculos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É necessário aperfeiçoar o fluxo comunicativo com o entorno imediato, já que Mercúrio adentra a casa das ideias. Este momento astrológico tende a sinalizar a necessidade de estruturar o dia a dia como uma maneira de alcançar bem-estar emotivo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque racionalizar a gestão de recursos, visto que Mercúrio adentra a casa material. O céu da semana pode apontar os relacionamentos como eixos fundamentais em suas áreas de interesse, o que acaba lhe impulsionando a atingir patamares cada vez mais altos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Considerando o ingresso de Mercúrio em seu signo, abordagens racionais tendem a lhe favorecer agora. Este momento astrológico tende a intensificar seu envolvimento nas questões do dia a dia e isso contribui com o seu aperfeiçoamento. Tente aproveitar!