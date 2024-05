Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (27)

Áries

O encontro Sol-Vênus na casa das ideias tende a lhe nutrir de otimismo. Chegou a hora de afinar objetivos e estratégias voltados a atender às demandas de trabalho e pessoais, visto que a Lua segue entre o setor profissional e seu signo, passando pela fase minguante.

Touro

Procure dar valor à economia criativa. Momento de confronto entre seus ideais e as circunstâncias que viabilizam ou dificultam suas realizações, o que lhe ajuda a rever prioridades, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase minguante.

Gêmeos

Busque se valorizar e nutrir a autoestima com situações que lhe sejam prazerosas. Este momento astrológico tende a ser favorável para afinar os interesses nos relacionamentos, visto a Lua no segmento íntimo-amizades e sua fase minguante.

Câncer

É importante seguir emocionalmente discreta e dar atenção às suas necessidades íntimas. Ajustes e acordos nas parcerias profissionais tende a ser favorecida agora, já que a Lua influencia o segmento relacionamentos-trabalho, passando pela fase minguante.

Leão

Convém valorizar o suporte emocional das pessoas queridas. O momento astrológico pode favorecer uma redução no ritmo de vida para conciliar as demandas com seu bem-estar, visto a Lua no segmento cotidiano-espiritual e sua fase minguante.

Virgem

A criatividade tende a aflorar nesta fase, favorecendo seu desempenho profissional, dado o encontro Sol-Vênus na casa do trabalho. É importante moderar as interações em rede e se dedicar às necessidades do círculo de confiança.

Libra

Procure dedicar um tempo só para si e para o exercício dos seus talentos. O momento pode pedir uma vivência recolhida e voltada a atender às necessidades do círculo íntimo, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase minguante.

Escorpião

Prazeres seletos tendem a ter seu lugar. Este momento pode favorecer revisões, o que lhe ajudem a reestruturar o dia a dia e a elevar sua qualidade de vida, devido à Lua entre o setor das ideias e o das rotinas, além da sua fase minguante.

Sagitário

O momento astrológico tende a exigir uma redução nos investimentos com o social, de modo a reestruturar sua vida financeira, visto a Lua no segmento material-prazeres e sua fase minguante. Procure zelar pela convivência harmoniosa com as pessoas do entorno.

Capricórnio

É fundamental exercitar suas habilidades criativas para otimizar o dia a dia. O momento pode pedir dedicação à vida doméstica, buscando suprir as necessidades do lar, já que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, passando pela fase minguante.

Aquário

Busque se permitir uma fruição seleta de prazeres coletivos. Momento de revisão de ideias, o que é fundamental para solucionar os problemas, visto que a Lua transita entre o setor de crise e o da comunicação, passando pela fase minguante.

Peixes

A articulação coletiva para fazer frente aos aspectos práticos do dia a dia é favorecida neste momento, já que a Lua segue no eixo amizades-material. Contudo, na fase minguante, tente moderar o ritmo. Procure buscar uma vivência prazerosa dentro do lar.