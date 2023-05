Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Este momento astrológico tende a fazer com que você tenha mais atenção à qualidade do dia a dia, favorecendo uma atuação direcionada que busca bem-estar. Por isso, tente aperfeiçoar o diálogo com o entorno imediato, considerando a passagem do Sol na casa comunicativa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure aperfeiçoar sua relação com o dinheiro, visto que o Sol segue pela casa material. As experiências vivenciadas na coletividade podem ajudar no seu processo de amadurecimento, o que lhe permite rever seu papel no mundo e reestruturar seus objetivos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Com o Sol em seu signo, sua postura tende a se mostrar mais disposta e confiante. O momento pode oportunizar maior aproximação com as pessoas queridas e também quem faz parte do seu cotidiano, buscando afinar os interesses e fortificar ações conjuntas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O Sol na área de crise pode iluminar questões que exigem enfrentamento, o que ajuda você a se posicionar de maneira eficaz. Durante esta fase, procure aprimorar projetos pessoais e o planejamento do dia a dia. Foco!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Chegou a hora de somar esforços em prol do bem comum. O momento astrológico tende a motivar uma atuação voltada a promover melhorias ambientais em casa e no trabalho, seja do ponto de vista físico, seja do interpessoal.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Uma tomada de postura frente às prioridades domésticas e profissionais é fundamental para estruturar melhor sua vida neste momento. Procure aperfeiçoar a interlocução com o entorno imediato e atuar em harmonia com as pessoas próximas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento de ampliar seus horizontes, buscando seguir mais confiante. É preciso priorizar o amadurecimento acerca de questões-chave para sua existência, o que ajuda com uma tomada de postura mais eficiente perante a vida.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol no setor íntimo tende a iluminar aspectos da vida privada que esperam uma análise, buscando nutrir o autoconhecimento. Seu lado fraterno e colaborativo pode ser aflorado a partir de agora, o que ajuda em uma tomada de postura prática perante a vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante buscar ações em parceria, valorizadas pela passagem do Sol na casa dos relacionamentos. Momento de fortalecimento de seus objetivos, o que lhe leva a abraçar as oportunidades de crescimento profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque investir em bem-estar e em rotinas organizadas e prazerosas, já que o Sol transita no setor do cotidiano. O momento astrológico tende a promover reflexões importantes sobre seus objetivos e isso ajuda você a adaptá-las para conseguir enfrentar as dificuldades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A tendência é que esta fase acabe lhe conduzindo por um gradual processo de abertura emocional, favorecendo o trato humano. Pensando nisso, é importante avaliar como essa articulação interpessoal pode ajudar com seus objetivos e fazer boas escolhas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure fortalecer os vínculos de confiança. O momento astrológico tende a despertar suas habilidades sociais, o que beneficia as parcerias desenvolvidas no cotidiano e, consequentemente, dos projetos profissionais e da rotina doméstica.