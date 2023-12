Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A fruição emocional tende a ganhar profundidade com Vênus ingressando no setor íntimo. Este momento astrológico pode favorecer a vida privada, o que leva ao aprimoramento da rotina.

TOURO (21/4 a 20/5)

A felicidade das pessoas que você gosta pode se complementar à sua, visto que Vênus ingressa na casa das relações pessoais. O momento tende a ser favorável para mudanças e aprimoramento de suas experiências na coletividade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Este momento astrológico tende a favorecer revisões e mudanças voltadas a aperfeiçoar o cotidiano e gerar bem-estar. Busque resgatar prazeres na gestão das demandas do dia a dia, visto que Vênus se desloca para a área das rotinas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com Vênus ingressando na casa social, simpatia e gentileza tendem a aflorar no trato humano. O céu da semana tende a evidenciar um momento de aprimoramento dos processos comunicativos, o que favorece sua relação com a coletividade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O lar tende a ficar mais acolhedor com Vênus ingressando na área familiar. A reorganização dos gastos relacionados à gestão do dia a dia pode ser oportunizada neste momento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu carisma pode aflorar agora, favorecendo sua imagem pública, visto que Vênus adentra a área comunicativa. Este momento astrológico tende a ser positivo para revisar prioridades e aperfeiçoar o discurso na defesa dos seus interesses.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A criatividade tende a aflorar como uma forte aliada à economia sustentável, já que Vênus adentra a casa material. Momento oportuno para colocar a vida em ordem e corrigir erros de âmbito estratégico quando o assunto for às finanças.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento astrológico tende a demandar bom senso ao compartilhar questões da sua vida, buscando filtrar seus contatos e elevar a qualidade das suas experiências. A autoestima pode se elevar agora.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cultive discrição emotiva frente às dificuldades. Seu senso de responsabilidade tende a ser nutrido, o que lhe ajuda a organizar o dia a dia e a identificar pontos de ajuste em sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Este momento astrológico tende a promover reflexões sobre a vida, o que lhe ajuda a equilibrar seus ideais com as das pessoas do entorno e a fortalecer a vida em comunidade. Prazeres sociais podem ganhar corpo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Com Vênus no setor do trabalho, o exercício vocacional pode se revelar fonte de grande prazer. O céu da semana tende a despertar em você senso de economia em prol da vida cotidiana e dos projetos em desenvolvimento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Prazeres sublimes tendem a ganhar corpo com Vênus ingressando na casa da espiritualidade. É possível que haja um amadurecimento nas parcerias neste momento, o que leva ao comprometimento mútuo no tocante aos projetos em comum.

