Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure adotar um ritmo de trabalho mais tranquilo e não deixar o descanso de lado, considerando a Lua entre a casa do trabalho e seu signo, e sua fase cheia ao passar pela área de crise.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque evitar se afastar da zona de conforto e se expor com exagero, visto que a Lua passa pelo eixo espiritual-crise. Seu carisma ao lidar com as pessoas pode ficar em evidência e isso ajuda com contatos prazerosos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente fortalecer seus vínculos de confiança, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades, passando pela fase cheia na casa do trabalho. O momento astrológico pode abrir caminho para bons momentos em família.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso conciliar seus interesses com os coletivos em prol dos empreendimentos. A tendência é que se desperte seu carisma e você passe a promover trocas afetivas no meio íntimo com Vênus na área da comunicação.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure se cercar de estabilidade no cotidiano, visto que a Lua transita no segmento cotidiano-espiritual. A criatividade pode ser uma forte aliada à gestão de recursos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque dosar a exposição da imagem pública, pois a Lua transita no eixo social-íntimo, passando pela fase cheia. Sua autoestima tende a se fortalecer agora, fazendo-lhe privilegiar experiências que valorizem suas qualidades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente escolher bem suas companhias e ter uma rotina estável. Esta fase astrológica pode despertar maior consciência dos problemas afetivos, considerando Vênus na área de crise, o que demanda recolhimento e cautela.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante melhorar sua comunicação com o entorno e ajustar os interesses, pois a Lua se desloca pelo segmento comunicação-cotidiano. Você tende a ter mais zelo pelo bem-estar coletivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso investir de modo consciente em lazeres. O momento astrológico pode evidenciar uma fase de prazeres ligados ao trabalho e ao exercício dos seus talentos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Devido à Lua entre seu signo e o setor doméstico, tente ajustar os interesses com seus conviventes. Nesta fase, Vênus na área espiritual pode estimular ações que enriqueçam sua bagagem cultural, além de prazeres sublimes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque ser disciplinada nas finanças. Você poderá ter a oportunidade de vivenciar prazeres seletos, enquanto que demanda recolhimento afetivo e uma postura discreta sobre suas ideias.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure preservar seus interesses ao lidar com a coletividade, inclusive do ponto de vista financeiro, já que a Lua transita no eixo amizades-material. Momento de sensibilidade e generosidade na sua forma de lidar com o entorno.