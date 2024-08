Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (5)

Áries

A Lua transita no segmento social-íntimo, podendo fortalecer o círculo de confiança. É importante que as ações harmonizem as parcerias e tornem as rotinas prazerosas, visto que Vênus está no setor do cotidiano, marcando o céu da semana com essa influência.

Touro

A Lua transita da fase nova à crescente no segmento família-relacionamentos, podendo dar frescor às parcerias. É fundamental que seu carisma na interação com grupos seja trabalhado por Vênus no setor social, tornando as experiências coletivas agradáveis.

Gêmeos

É preciso que Vênus, agora no setor familiar, podendo aflorar seu lado acolhedor e tornar a interação com o lar e seus conviventes mais prazerosa. A Lua transita da fase nova à crescente, o que tende a impulsionar a gestão da rotina.

Câncer

Procure investir em prazeres e definir limites para os gastos. Vênus no setor das ideias pode contribuir com sua imagem e motivar intercâmbios culturais. O momento pode ser marcado por carisma e criatividade, sendo fundamental aproveitar esses momentos.

Leão

Sua postura acolhedora tende a nutrir os laços afetivos. O momento pode ajudar a otimizar recursos tradicionais e alternativos por meio da economia criativa. Convém que a Lua, entre seu signo e o setor familiar, influencie sua vida sustentável.

Virgem

Procure seguir emocionalmente discreta na gestão dos desafios. Vênus adentra seu signo, podendo elevar a autoestima e a autoconfiança, o que promove qualidade nas suas ações e no trato humano. O momento tende a sugerir foco nesse aspecto.

Libra

É fundamental moderar a gestão compartilhada de recursos. O céu da semana, com Vênus na área de crise, pode promover um recolhimento emotivo essencial ao bem-estar. Busque refletir sobre as dificuldades que afetam a autoestima e o trato humano.

Escorpião

Seus objetivos profissionais tendem a se renovar e dar impulso aos projetos em desenvolvimento. Vênus adentra a área de amizades, podendo promover prazeres coletivos e colaboração mútua. O momento sugere ações baseadas nesses aspectos.

Sagitário

Procure se manter perseverante frente às dificuldades. O céu da semana, com Vênus na casa do trabalho, podendo favorecer um momento prazeroso na gestão da carreira e da vida cotidiana, pois isso melhora sua reputação no meio profissional.

Capricórnio

Uma gradual abertura emotiva tende a nutrir sua interação com grupos. Vênus adentra a casa espiritual, podendo promover experiências culturais enriquecedoras e encontros com seus talentos. Tente aproveitar o prazeroso momento.

Aquário

O céu da semana tende a sinalizar a necessidade de autocuidado e de recolhimento afetivo como caminho de transformação interior e cura emocional, já que Vênus adentra o setor íntimo. As parcerias de trabalho podem se renovar e dar impulso às ações.

Peixes

O zelo com seus hábitos pode elevar a qualidade da rotina. A Lua no eixo cotidiano-espiritual e Vênus tende a nutrir afinidades e bem-querer mútuo tornam esse momento prazeroso para os relacionamentos.

