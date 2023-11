Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (6)

Áries

Procure valorizar experiências que elevem a autoestima, já que Mercúrio adentra a área espiritual e Vênus a de relacionamentos. Você tende a ajustar sua relação com o entorno, além de redescobrir afinidades, visto a Lua no eixo social-íntimo e entre as fases minguante e nova.

Touro

Momento de transformação na vida privada, o que pode fortalecer suas relações, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e entre as fases minguante e nova. Busque valorizar as trocas intelectuais e afetivas, já que Mercúrio se desloca para o setor íntimo e Vênus para o do cotidiano.

Gêmeos

A interação com o entorno pode se mostrar estimulante e prazerosa com Mercúrio ingressando no setor de relacionamentos e Vênus no social. É possível que você melhore o fluxo de ideias em prol da rotina, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano, da fase minguante à nova.

Câncer

O cuidado com a vida privada tende a se elevar com Mercúrio ingressando na área do cotidiano e Vênus na familiar. A economia criativa pode ser estimulada para reduzir os gastos e valorizar recursos alternativos, visto a Lua no eixo material-prazeres, entre as fases minguante e nova.

Leão

Seus vínculos tendem a ser fortalecidos pelas trocas intelectuais e afetivas, já que Mercúrio se desloca para a área social e Vênus para a comunicativa. É preciso priorizar o autocuidado e o conforto familiar, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico, da fase minguante à nova.

Virgem

Este momento astrológico tende a promover transformação pessoal, a fim de fortalecer a autoconfiança, visto a Lua no eixo crise-comunicação, da fase minguante à nova. Procure focar na qualidade da infraestrutura do dia a dia, já que Mercúrio adentra a área familiar e Vênus a material.

Libra

É importante manter a objetividade e a gentileza, pois Mercúrio ingressa na área comunicativa e Vênus em seu signo. Tente fazer ajustes em prol de ações com o entorno nos processos de gestão, visto a Lua no eixo amizades-material, da fase minguante à nova.

Escorpião

Convém zelar pela discrição e pelo planejamento financeiro, pois Vênus adentra a área de crise e Mercúrio a material. Você tende a aperfeiçoar as estratégias focando nos seus objetivos, visto a Lua entre a casa do trabalho e seu signo, da fase minguante à nova.

Sagitário

Mercúrio pode nutrir sua objetividade ao se deslocar para seu signo, enquanto Vênus na casa das amizades destaca seu carisma. Como a tendência é que ocorra um confronto com valores e crenças, isso acaba levando à transformação pessoal, visto a Lua no eixo espiritual-crise, da fase minguante à nova.

Capricórnio

As dificuldades devem ser analisadas com objetividade com Mercúrio na área de crise, enquanto Vênus na casa profissional pode lhe fazer ter prazer pelo trabalho. Momento positivo para aprofundar os vínculos afetivos, visto a Lua no eixo íntimo-amizades, da fase minguante à nova.

Aquário

É preciso se mostrar aberta ao diálogo e às trocas culturais, já que Mercúrio se desloca para a área das amizades e Vênus para a espiritual. Procure aprimorar as parcerias e impulsionar novos projetos, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, entre as fases minguante e nova.

Peixes

É fundamental organizar as demandas e separar momentos para se divertir, pois Mercúrio adentra o setor do trabalho e Vênus o íntimo. Busque fazer ajustes no dia a dia, a fim de elevar a qualidade das experiências, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual, da fase minguante à nova.