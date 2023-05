Confira a previsão do horóscopo para segunda-feira (8)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O pensamento inovador aflorado pelo encontro entre Sol e Urano na área material tende a favorecer a gestão do dia a dia. Este pode ser um momento de reflexões que ajuda no processo de autoconhecimento e em um maior entendimento dos obstáculos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure manter a mente aberta ao aprendizado. O momento astrológico tende a promover uma transformação interior, elevando a autoconfiança e lhe deixando mais colaborativa. É importante não só reduzir o ritmo, como também privilegiar ações pontuais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os problemas podem lhe fazer ter oportunidades para se reciclar, como indica o encontro entre Sol e Urano na área de crise. Este momento astrológico tende a favorecer a organização dos interesses nas parcerias de trabalho, mesmo que de maneira seletiva.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente trocar ideias com as pessoas do entorno, já que o encontro entre Sol e Urano na casa das amizades favorece os intercâmbios. Procure aproveitar o momento para fazer revisões que lhe ajudam a aprimorar a qualidade do dia a dia do ponto do bem-estar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ideias inovadoras podem aflorar com o encontro Sol-Urano na área do trabalho, o que favorece o seu trabalho. Este momento astrológico tende a apontar que chegou a hora de revisar e aperfeiçoar a sua postura no trato humano, especialmente nas parcerias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque encarar a vida com amplitude e otimismo, conforme sugere o encontro Sol-Urano na área espiritual. Este momento astrológico pode favorecer a comunicação com as pessoas próximas para aperfeiçoar o entendimento e o funcionamento do cotidiano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Como o encontro Sol-Urano no setor íntimo persiste, procure fortalecer seus objetivos. Você tende a se comunicar melhor nesta fase, o que favorece uma melhor articulação em favor da gestão do dia a dia. Mas é fundamental diminuir a exposição social.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso dar valor ao intercâmbio de conhecimento, conforme sugere o encontro Sol-Urano no setor dos relacionamentos. O momento tende a favorecer ações planejadas em grupo, mas é importante direcionar suas atenções para a área familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fortaleça sua vitalidade, visto que Sol e Urano seguem juntos na casa da saúde. No momento direcione suas atenções para a vida privada, o que ajuda você a definir objetivos que condizem com as necessidades e a melhorar o diálogo com as pessoas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure separar momentos para se divertir entre amigos. O momento tende a promover revisões fundamentais no enfrentamento do obstáculos, o que lhe ajuda a reorganizar suas ideias e a aperfeiçoar sua capacidade de gestão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante dar valor à introspecção e o autocuidado durante a Lua Minguante. Busque conciliar as necessidades pessoais e coletivas. Este momento astrológico tende a oportunizar a aproximação com o entorno em prol das demandas do dia a dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Suas ambições profissionais tendem a tomar corpo neste momento, assim como sua capacidade de gestão. Pode haver a necessidade de fazer revisões e mudanças de trajeto. Busque elevar o conhecimento, visto o encontro Sol-Urano na casa das ideias.