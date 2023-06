Confira a previsão do horóscopo para sexta (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A tendência é que você sinta uma melhora na sua capacidade de avaliar as situações, mas cuidado com sua postura. O plano mental pode ficar em evidência com Lua e Mercúrio juntos no setor das ideias.

TOURO (21/4 a 20/5)

A harmonia com Plutão aperfeiçoa seu senso crítico, embora seja importante manter a flexibilidade no diálogo. As tarefas práticas exigem capacidade de planejamento frente ao encontro Lua-Mercúrio na casa material para administrar os recursos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Evite posturas autoritárias. Estímulos intelectuais podem ganhar corpo, o que beneficia atividades voltadas ao planejamento. O senso crítico apurado, tende a permitir que você trace estratégias para encarar os obstáculos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É fundamental ser mais calma e não se deixar levar pelo pessimismo. Sua percepção dos desafios pode se ampliar, o que favorece um planejamento conciso que ajuda você a se posicionar de forma mais estratégica.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Eleva-se sua capacidade de diálogo neste momento, o que contribui para afinar os interesses com o entorno imediato. Procure aproveitar para organizar os acordos necessários para encarar as adversidades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso lidar com os conflitos interpessoais de modo diplomático. Lua e Mercúrio juntos na área profissional favorece o trabalho intelectual, o que lhe ajuda a melhorar os projetos em curso e encarar os obstáculos ligados à gestão dos processos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O encontro Lua-Mercúrio na área espiritual destacar um momento favorável ao amadurecimento de projetos pessoais e favorecer estudos mais complicados, já que seu senso analítico e crítico pode se fortalecer. Procure ser seletiva, mas não inflexível.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém adotar uma postura socialmente discreta. O encontro de Lua e Mercúrio no setor íntimo tende a promover fortalecimento interior, o que lhe deixa mais segura para definir prioridades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ser diplomática na gestão de conflitos. O momento pode se mostrar mais positivo para aperfeiçoar os interesses nas parcerias e articular estudos em grupo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente dialogar com o entorno de forma amigável e sem autoritarismo. O comprometimento com a gestão da vida cotidiana tende a ajudar com um planejamento mais eficiente e viabilizar soluções para os obstáculos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque ser diplomática nos conflitos ideológicos e territoriais, devido à tensão promovida por Saturno. O intelecto tende a encontrar mais satisfação nas trocas de conhecimento, nutrindo seu senso crítico sobre os desafios.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Como alerta a tensão promovida por Saturno, tente prevenir o estresse. Seu intelecto tende a emergir como ponto de força na gestão da vida cotidiana, o que ajuda você a resolver questões importantes e definir estratégias para o futuro.