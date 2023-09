Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (1)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu lado reativo e defensivo ganha corpo, podendo dar combustão aos conflitos. O autocontrole, assim como resgatar os aspectos prazerosos das ações em grupo, podem se mostrar fundamentais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque neutralizar os fatores que podem provocar estresse e tente resgatar a harmonia interior. As emoções podem ficar à flor da pele com Lua e Marte no segmento crise-cotidiano, gerando ações precipitadas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure se posicionar de forma pacífica e neutralizar as animosidades, buscando exercitar a empatia e a gentileza. A coletividade tende a se mostrar desafiadora frente à tensão Lua-Marte no circuito social, o que possibilita embates calorosos e conflitos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém usar a criatividade na gestão de recursos e demonstrar generosidade. A carga de estresse na vivência do cotidiano pode se elevar frente à tensão Lua-Marte no eixo trabalho-família, o que demanda capacidade de organização e cautela.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso usar do seu carisma para amenizar os ânimos. Os processos comunicativos tendem a se mostrar desafiadores. As diferenças de opinião podem evoluir para conflitos e prejudicar ações em processo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque resgatar a harmonia interior com recolhimento e autocuidado. O emocional instável tende a dar vazão a imprudências, especialmente no âmbito financeiro. Isso pode lhe leva a fazer gastos excessivos e investimentos de risco.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Resgate afinidades e prazeres em conjunto neste momento. A intolerância tende a tomar corpo no diálogo, motivada pela tensão entre Lua e Marte no setor de relacionamentos e seu signo, o que demanda autocontrole para evitar reações explosivas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso reduzir os movimentos e valorizar os aspectos aprazíveis do trabalho. Lua e Marte no segmento cotidiano-crise tendem a destacar um momento de estresse na gestão das rotinas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure não se deixar desestruturar, cultivando equilíbrio emotivo e demonstrando solidariedade. Conflitos territoriais tendem a ganhar corpo com Lua e Marte no circuito social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque dar valor aos ambientes acolhedores. As necessidades emocionais tendem a conflitar com as profissionais diante da tensão Lua-Marte no eixo família e trabalho, o que pede e planejamento das ações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém evitar polêmicas, oferecendo gentileza e empatia ao entorn, conforme sugere Vênus na área de relacionamentos em harmonia com a Lua. Divergências ideológicas podem tomar corpo, tornando a comunicação complexa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Valorizar ações no âmbito da economia criativa é fundamental neste momento. A gestão dos aspectos práticos e materiais do dia ficam comprometida pelo estresse associado à tensão Lua-Marte no circuito patrimonial.