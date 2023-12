Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (1)

Áries

É preciso aperfeiçoar sua capacidade de gestão e buscar prosperidade financeira. A comunicação pode emergir em prol do sucesso profissional com Mercúrio ingressando na casa do trabalho, permitindo-lhe realizar contatos que compartilham os mesmos objetivos profissionais.

Touro

A harmonia com Júpiter tende a enaltecer o otimismo e a autoconfiança, fazendo-lhe aproveitar as oportunidades. O pensamento pode se ampliar rumo a horizontes mais amplos frente ao ingresso de Mercúrio na casa espiritual, o que ajuda com seu aprimoramento.

Gêmeos

A comunicação tende a se aprimorar. Mercúrio ingressa no setor íntimo, podendo promover uma jornada de autoconhecimento e transformação interior, o que lhe permite lidar com as dificuldades de forma consciente e a transformá-los em oportunidades.

Câncer

Com a entrada de Mercúrio no setor dos relacionamentos, a comunicação pode lhe ajudar com parcerias bem-sucedidas, buscando um maior entendimento e cumplicidade. Pensando nisso, tente se abrir ao diálogo e colaborar intelectualmente com os grupos de interesse.

Leão

Procure aproveitar as oportunidades de crescimento. A mente tende a se dinamizar na gestão profissional, o que ajuda a elevar a qualidade dos projetos em desenvolvimento e a comunicação nas parcerias, visto que Mercúrio ingressa no setor do cotidiano.

Virgem

Neste momento, busque aproveitar os lazeres culturais para ficar mais engajada e também para expandir seus horizontes intelectuais. Sua postura diante dos relacionamentos com grupos pode ganhar eloquência, o que dinamiza os interesses e a coletividade.

Libra

Júpiter pode sugerir prosperidade devido a investimentos na vida privada. Sua capacidade de planejamento tende a aflorar, o que propicia estabilidade do dia a dia, enquanto você se abre à comunicação com seus conviventes, já que Mercúrio adentra a área familiar.

Escorpião

É preciso fortalecer os interesses nas parcerias e expandir sua rede de contatos. Sua capacidade de comunicação pode se elevar com Mercúrio no setor das ideias, enquanto você aproveita para aprender e valorizar experiências que aprimorem seu senso crítico.

Sagitário

O dia a dia tende a ficar melhor estruturado e prazeroso. Com Mercúrio transitando no setor material, sua capacidade de gestão pode se elevar, permitindo-lhe empregar os recursos de modo inteligente e aproveitar melhor as oportunidades de investimento.

Capricórnio

Busque aprimorar seus conhecimentos. Sua postura tende a ganhar expressividade frente ao ingresso de Mercúrio em seu signo, o que lhe faz conquistar uma posição de destaque nas áreas de seu interesse e deixar uma marca positiva na vida das pessoas.

Aquário

É importante buscar maior entendimento familiar para tornar possível acordos. A racionalidade pode se fazer presente, favorecendo a gestão das dificuldades, pois Mercúrio ingressa no setor de crise. Isso tende a lhe permitir resolver os problemas e descobrir como superá-los.

Peixes

Convém valorizar os conselhos das pessoas de confiança nesta fase. A interação com grupos tende a se mostrar mentalmente estimulante com Mercúrio na casa das amizades, o que favorece colaborações intelectuais do ponto de vista do lazer e profissional.

