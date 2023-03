Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (10)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os contratempos tendem a gerar amadurecimento. As parcerias podem se fortalecer por meio do diálogo com Lua e Marte no eixo relacionamentos-comunicação.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se cercar de pessoas maduras. Lua e Marte harmonizados no eixo cotidiano-material tendem a aflorar proatividade e dinamismo no dia a dia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode haver oportunidade de aperfeiçoar os processos de trabalho. O trato humano tende a se dinamizar frente à harmonia Lua-Marte entre o setor social e seu signo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque dar valor aos conselhos de pessoas de confiança. A autoconfiança tende a se elevar com a harmonia Lua-Marte no eixo familiar-crise. Mas é necessário cultivar discrição emotiva e assumir estratégias de atuação.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante meditar e se autoaprimorar. O dinamismo promovido por suas redes pode lhe motivar. Contudo, a tensão lunar com Vênus e Plutão tende a sugerir que certos empecilhos acabam desestabilizando .

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente ser mais discreta e criteriosa, já que Lua e Saturno se harmonizam no circuito comunicação-relacionamentos. A harmonia no eixo material-profissional tende a destacar sua capacidade de ação.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure se aperfeiçoar na gestão do dia a dia. Um forte desejo de expansão pode aflorar. Entretanto, a tensão lunar com Vênus e Plutão tende a apontar desafios.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque fazer acordos no círculo de confiança. Movimentos calculados tendem a favorecer a gestão dos obstáculos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso dar valor aos vínculos de confiança. Demandas coletivas podem despertar união frente à harmonia Lua-Marte no circuito dos relacionamentos. Contudo, procure se preservar de contatos abusivos, devido à tensão lunar com Vênus e Plutão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente compartilhar responsabilidades com o círculo de confiança. Eleva-se sua disposição para o trabalho com a harmonia Lua-Marte no circuito profissional, mas a tensão lunar com Vênus e Plutão pode apontar para o excesso de demandas que prejudicam o bem-estar pessoal.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Método e disciplina tendem a aflorar em favor de suas ambições. A harmonia Lua-Marte no eixo espiritual-social pode motivar você a expandir seus contatos e interesses. Contudo, a tensão lunar com Vênus e Plutão demanda critério ao expor sua vida e sua intimidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure valorizar o apoio das pessoas de confiança. Sua capacidade de ação pode ser direcionada de modo positivo para a vida privada com Lua e Marte harmonizados no circuito da vida íntima. A tensão lunar com Vênus e Plutão tende a pedir atenção aos gastos.