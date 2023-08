Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Organização e disciplina tendem a ajudar você a se manter estável e a alcançar eficiência no dia a dia. Preocupações podem tomar corpo frente à Lua no setor das ideias em tensão a Mercúrio, Marte e Netuno.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure dar valor ao planejamento, visto que a Lua adentra o setor das ideias e se harmoniza a Saturno. O emocional pode buscar conforto nos aspectos tangíveis da vida. Contudo, é importante ter cuidado com investimentos sem planejamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Modere os movimentos e estruturar seus pensamentos. A Lua em seu signo segue tensionada a Mercúrio, Marte e Netuno, podendo apontar problemas para conciliar teoria e prática por conta de idealizações que destoam de suas possibilidades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque estruturar o pensamento e exercitar a razão, visto que a Lua adentra seu signo, com Saturno em harmonia. As dificuldades tendem a continuar lhe rendendo estresse, o que prejudica o raciocínio e a produtividade neste momento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure reduzir a exposição pública e dar valor à meditação, já que a Lua adentra a área de crise e se harmoniza com Saturno. Conflitos no meio social podem deixar você reativa neste momento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Valorizar o suporte de pessoas experientes e de confiança é fundamental. Os desafios de ordem profissional tendem a ganhar corpo frente à adversidade em conciliar teoria e prática, visto a Lua no setor do trabalho tensionada .

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amadurecer com as dificuldades, buscando aprender com isso, a fim de aperfeiçoar sua capacidade de gestão. Dilemas existenciais afloram com a Lua na área espiritual tensionada a Mercúrio, Marte e Netuno, o que prejudica a autoconfiança.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante se valorizar e buscar o autoaprimoramento, visto que a Lua segue para a casa espiritual e se harmoniza a Saturno. A introspecção promovida pela Lua no setor íntimo tende a lhe fazer encarar os seus problemas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém demonstrar capacidade diplomática. A dinâmica interpessoal tende a ficar sob forte estresse com a Lua tensionada a seu signo, o que acaba prejudicando a gestão do dia a dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A Lua passando pelo setor do cotidiano segue tensionada a Mercúrio, Marte e Netuno, podendo apontar uma defasagem entre suas ideias e as reais possibilidades de concretização. É preciso fazer ajustes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure se concentrar em suas demandas e dar espaço ao entorno. A coletividade tende a lhe reservar desafios de ordem teórica, mas também emocional e prática, já que a Lua na área social segue tensionada a Mercúrio, Marte e Netuno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque não se deixar oprimir pelo peso da rotina e ter lazeres introspectivos. O meio doméstico tende a ficar suscetível ao estresse frente a desafios interpessoais e de gestão, pois a Lua na área familiar segue tensionada a Mercúrio, Marte e Netuno.