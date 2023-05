Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Administre conflitos interpessoais de forma diplomática e evitar misturar finanças e relacionamentos. A Lua segue influenciando o setor das amizades, favorecendo uma redução da exposição social .

TOURO (21/4 a 20/5)

Cuidado para não se sobrecarregar de responsabilidades, já que a mente demanda equilíbrio para funcionar bem. A passagem da Lua Minguante pelo setor profissional tende a favorecer uma atuação centrada nas prioridades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante dar valor às ações voltadas ao bem-estar. Nesta fase, procure repousar a mente para aliviá-la das preocupações. Convém não se forçar a encontrar soluções para os contratempos, devido ao risco de tomar atitudes precipitadas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure aprender a conciliar de modo diplomático suas necessidades com as pessoas. O emocional pode demandar à introspecção com a Lua Minguante no setor íntimo, favorecendo os processos de reflexão e lhe ajudando a estar em paz consigo mesma.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Demonstre capacidade diplomática frente às tarefas compartilhadas. A Lua no setor de relacionamentos favorece a redução da exposição social em favor dos contatos íntimos para dar valor à cumplicidade .

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque adotar um ritmo de vida moderado, a fim de amenizar o estresse e promover ações voltadas ao bem-estar e ao funcionamento do dia a dia. As parcerias desenvolvidas no dia a dia tendem a pedir atenção, mas é preciso evitar sobrecarga.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante adotar uma postura socialmente discreta, buscando preservar sua intimidade e direcionar suas atenções às necessidades da vida privada. Procure ser seletiva ao interagir com o entorno, mesmo que suas redes se mostrem convidativas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure respeitar o espaço alheio e buscar privacidade. A passagem da Lua Minguante pela área familiar tende a favorecer os cuidados com a vida doméstica e os relacionamentos desenvolvidos nesse momento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Mostre-se disposto aos acordos com as pessoas ao tratar de pendências da rotina. É preciso manter a discrição com a Lua no setor comunicativo para que os processos de revisão fluam .

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Aproveite para fazer uma análise apurada das suas finanças, reavaliando os investimentos, as despesas do dia a dia e os gastos supérfluos. Sua relação com os aspectos materiais da vida passar por um momento de revisão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seja mais cautelosa com as pessoas ao tratar de problemas do cotidiano. A Lua em seu signo oportuniza uma redução do ritmo de vida, ajudando-lhe a dar atenção às necessidades pessoais e melhor estruturar seus objetivos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Mesmo que a fase não recomende mudanças, procure fazer ajustes após momentos de reflexão. A presença da Lua no setor de crise tende a destacar a importância de se recolher para dar atenção aos aspectos da sua vida que apresentam fragilidades.