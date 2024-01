Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A tensão lunar com Júpiter e Urano tende a evidenciar a importância de se relacionar diplomaticamente com o entorno imediato, buscando amenizar conflitos territoriais e ideológicos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se manter resiliente e flexível. O emocional pode buscar satisfação no envolvimento com o trabalho, o que tende a esbarrar nos desafios que dificultam o desenvolvimento das suas habilidades e a obtenção de resultados imediatos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente não encarar as dificuldades como derrota, mas sim busque avaliar os acontecimentos de maneira objetiva e exercitar sua capacidade de adaptação. É preciso ter fé em si mesma. Frustrações podem ganhar corpo, o que prejudica sua força.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém preservar sua intimidade, evitando se expor fora do círculo íntimo. O emocional desejoso de conforto e acolhimento tende a se frustrar frente ao ritmo frenético do entorno, o que pede capacidade de negociação.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure ser diplomática nas parcerias de trabalho. A tendência é que você busque conexões emocionais profundas nas relações, mas é preciso evitar criar expectativas que o entorno não consiga cumprir.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso se organizar e ser disciplinada, buscando conciliar trabalho e descanso. Rotinas bem estruturadas se mostram fundamentais ao bem-estar, já que na ausência de tais condições o emocional pode ficar suscetível a reações dramáticas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar expor sua intimidade fora do círculo de confiança. O emocional pode buscar prazeres que nutram seu potencial criativo, mas é importante não se lançar em aventuras que acabam lhe gerando gastos exagerados para o orçamento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A tendência é que você busque acolhimento emocional e valorize contatos restritos ao círculo íntimo com a Lua na área familiar. Mas é importante evitar se isolar em detrimento de suas parcerias, buscando se adaptar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente cultivar autocontrole e diplomacia. A influência da Lua eleva sua expressão emocional e lhe predispõe ao debate, demandando cuidado para que conflitos não ganhem corpo .

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque manter a diplomacia frente aos conflitos territoriais. É fundamental conciliar a necessidade de segurança material com as demandas sociais. Pensando nisso, procure avaliar seus limites financeiros .

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante se mostrar aberta a um diálogo pacífico e fazer acordos. Neste momento, as necessidades emocionais individuais contrastam com as demandas familiares, o que demanda capacidade de negociação e de ajuste.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure buscar aprendizado em meio à gestão das dificuldades, demandando equilíbrio emotivo e capacidade de ponderação. É importante evitar decisões importantes, visto que há risco de falhas estratégicas agora é grande.

