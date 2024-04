Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (12)

Áries

Procure zelar por bem-estar e se fortalecer física e mentalmente. As dificuldades podem pedir posturas realistas e moderadas, evitando dramas e imediatismos, devido à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno entre a casa comunicativa e a de crise.

Touro

É fundamental buscar introspecção e amadurecer estratégias. A coletividade pode desafiar seu equilíbrio emotivo e sua capacidade diplomática, visto a tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno, o que lhe convida a se libertar de idealizações nas parcerias.

Gêmeos

Busque não ser centralizadora e valorizar as ações compartilhadas, o que favorece as parcerias. As responsabilidades pedem objetividade, senso de prioridade e paciência, devido à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno entre seu signo e a casa do trabalho.

Câncer

É fundamental ser mais objetiva e se ocupar com o que lhe motiva intelectualmente. A tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo crise-espiritual tende a lhe fragilizar perante as dificuldades, podendo aflorar rancores e comprometer a autoconfiança.

Leão

Tente não deixar que o individualismo lhe domine, promovendo ações altruístas. Sua relação com grupos pode se revelar desafiadora, visto que a tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo amizades-íntimo pode apontar um choque de prioridades nas relações.

Virgem

Procure atuar com diplomacia em busca de entendimento e acordos. É importante conciliar seus objetivos profissionais com as necessidades interpessoais, visto que a Lua segue tensionada a Marte, Saturno e Netuno no eixo trabalho-relacionamentos.

Libra

É importante assumir uma postura racional, inclusive no trato humano. A tensão que conecta a Lua a Marte, Saturno e Netuno pode sugerir que suas idealizações dificilmente encontram espaço na realidade prática, o que lhe rende ansiedade e frustração.

Escorpião

Busque se cercar de conforto e estabilidade. Resguardar seus interesses e sua privacidade tende a se mostrar fundamental frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo íntimo-social, visto que as demandas coletivas podem contrastar com as individuais.

Sagitário

Procure se descontrair e resgatar afinidades intelectuais com as pessoas próximas. Desafios interpessoais tendem a ganhar corpo frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo relacionamentos-família, o que pode tornar o convívio de difícil gestão.

Capricórnio

É preciso ser acolhedora e flexível. As tarefas da rotina tendem a se revelar fonte de estresse e gerar conflitos na interação com as pessoas próximas, visto que a Lua segue tensionada a Marte, Saturno e Netuno entre o setor do cotidiano e o comunicativo.

Aquário

Busque ser racional e diplomática ao lidar com algumas situações. Conflitos territoriais tendem a aflorar frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno no eixo social-material. Por isso, tente evitar prejuízos financeiros ao misturar negócios e amizades.

Peixes

É fundamental ser racional na gestão dos desafios. A vida familiar tende a se revelar fonte de preocupação e estresse frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Netuno entre o setor doméstico e seu signo, o que pede um contínuo exercício de tranquilidade e resiliência.

