Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso preservar seus interesses, analisando o lado positivo de se abrir ao diálogo e aos acordos. Os interesses individuais tendem a se chocar com os coletivos nesse momento de tensão entre Lua, Mercúrio e Júpiter, o que exige diplomacia e capacidade de ajuste.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure demonstrar capacidade de ação e habilidades criativas na gestão de recursos. Durante este momento astrológico, as dificuldades podem exercer pressão sobre as parcerias desenvolvidas no dia a dia, o que acaba aflorando estresse e conflitos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental demonstrar gentileza e colaboratividade para harmonizar seus relacionamentos, conforme sugere a harmonia Lua-Vênus-Marte. Incompatibilidades tendem a aflorar entre o individual e o coletivo, o que demanda maior capacidade de ajuste nas parcerias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque dar valor ao recolhimento e aos prazeres íntimos quando for possível, como sugere a harmonia Lua-Vênus-Marte. As tarefas da rotina podem estar prejudicando sua qualidade de vida. Sendo assim, tente rever suas prioridades e organizar o dia a dia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente valorizar as virtudes das parcerias e negociar diferenças. Os processos comunicativos podem ficar em destaque com a Lua harmonizada a Vênus e Marte e tensionada a Mercúrio e Júpiter, o que exige posturas gentis e que incentivem o entorno e também diplomacia frente aos conflitos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Como alerta a tensão entre Lua, Mercúrio e Júpiter, procure não deixar que o foco nas atitudes tire o espaço necessário ao planejamento, especialmente quando se trata das finanças. Proatividade e criatividade podem aflorar, favorecendo a gestão prática do cotidiano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso se divertir, tomando cuidado para não ignorar o planejamento que a gestão do cotidiano demanda. Suas necessidades emocionais tendem a lhe fazer dar valor às atividades voltadas ao lazer cultural e social, considerando Lua, Vênus e Marte harmonizados entre si.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque reduzir o ritmo e descansar, além de se mostrar discreta com relação aos dilemas pessoais. Os obstáculos tendem a se revelar cansativos, com Lua, Mercúrio e Júpiter tensionados entre si, o que acaba abalando a autoconfiança e a extroversão das ideias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tende a ser solicitada a ajudar com o entorno imediato, o que demanda senso de limite para evitar sobrecarga mental e financeira. Os vínculos fraternos podem se fortalecer frente ao encontro formado por Lua, Vênus e Marte, favorecendo a união e a satisfação emotiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente evitar se submeter ao desgaste mental, buscando agir de maneira preventiva contra o estresse. As demandas de trabalho tendem a se mostrar mais intensas nessa fase, o que lhe desperta proatividade e criatividade, pois Lua, Vênus e Marte estão harmonizados.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante interromper com as especulações e dar espaço ao que a vida lhe proporciona de aprazível. Lua, Mercúrio e Júpiter se encontram de modo tenso entre si, podendo dar corpo a dilemas pessoais que tendem a colocar em xeque sua autoconfiança e sua fé.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure valorizar o recolhimento como meio de fortalecimento emocional e físico, dada a harmonia entre Lua, Vênus e Marte. Chegou o momento de se dedicar à vida íntima em seus aspectos estruturais, buscando superar as dificuldades e aperfeiçoar os processos de gestão.