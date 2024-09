Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Como alerta a tensão Lua-Vênus, tente não deixar que o ego inflado afete suas parcerias. A proatividade tende a se elevar, o que contribui para dinamizar a rotinna e os projetos em curso no âmbito profissional, enquanto recursos são otimizados.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque evitar ficar remoer as frustrações e os desafios interpessoais. Sol, Lua e Urano tendem a favorecer o usufruto de atividades que nutram o intelecto e lhe elevem espiritualmente, como leituras, retiros em meio à natureza e conversas profundas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu coração precisa de estabilidade e o círculo íntimo pode lhe proporcionar isso. O meio social tende a se mostrar emocionalmente desafiador diante da tensão Lua-Vênus. Os momentos de quietude se revelam revigorantes nesta fase.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente se permitir ampliar os horizontes, mas é preciso não negligenciar as demandas da rotina, como alerta a tensão Lua-Vênus. Sua postura pode ser marcada pela sociabilidade e dinamismo e lhe motivam a se engajar em atividades que exercitem a mente e a interlocução.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental evitar melindres emocionais frente ao que lhe desagrada. Momento favorável para dinamizar o dia a dia, contando com uma mente aberta e inovadora, visto que os encontros de Sol, Lua e Urano podem favorecer os processos mentais e comunicativos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém cuidar para que a empolgação não lhe faça gastar em excesso, sobretudo com itens supérfluos. A harmonia entre Sol, Lua e Urano tende a destacar seu lado sociável e sua desenvoltura para lidar com demandas diversas, tornando seu momento produtivo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar forçar seus limites e dedicar tempo para o autocuidado, devido à tensão entre Lua e Vênus. Sua capacidade de superação tende a ficar em destaque, o que lhe ajuda a encarar os problemas e a manter a rotina nos eixos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental não negligenciar a vida íntima e as suas necessidades emocionais. Sua relação com grupos pode ficar estimulante, o que ajuda no engajamento em ações importantes para a coletividade e que revitalizam suas parcerias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ser seletiva na gestão financeira, sem se deixar levar pela avareza. A harmonia entre Sol, Lua e Urano tende a destacar sua desenvoltura frente às demandas práticas da rotina, o que contribui para versatilizar recursos e suprir lacunas materiais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente não se deixar dominar pela vaidade em excesso. Seus objetivos tendem a se revitalizar, o que lhe impulsiona a colocar em prática uma série de iniciativas que lhe ajudem alavancar seus projetos e usufruir das oportunidades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Adotar uma postura positiva diante da vida é fundamental, sem dar espaço ao pessimismo. Reduzir o ritmo de vida e direcionar as energias a ações pontuais pode se mostrar proveitoso, o que lhe ajuda a resolver desafios domésticos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O trato interpessoal tende a se mostrar estimulante, o que facilita a articulação de iniciativas voltadas a atender objetivos comuns. Mas é fundamental se mostrar discreta sobre a vida íntima, conforme alerta a tensão entre Lua e Vênus.

