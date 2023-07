Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (14)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante não se deixar levar pelo pessimismo. Busque avaliar as situações de modo imparcial . A Lua no setor comunicativo sinaliza problemas ao organizar o pensamento e a expressão emocional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Refletir sobre o que realmente tem valor na sua vida. Os problemas tendem a aparecer na sua relação com o universo material, o que exige senso de economia, além de um alinhamento entre as ambições e as aspirações emocionais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure ser paciente e avaliar de forma racional como superar os obstáculos, além de se manter no rumo. Suas ambições tendem a passar por um momento de incertezas com a Lua em seu signo, mas busque não deixar que o desânimo tome conta.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante atuar com racionalidade e objetividade, evitando especulações pessimistas. A Lua segue em trânsito no setor de crise, de modo que os problemas podem causar um impacto psicológico significativo e prejudicar a autoconfiança.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Evite se distanciar das oportunidades de diálogo, o que é fundamental para afinar os interesses. Seu círculo de confiança pode passar por um momento de estranhamento com a Lua na área de amizades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém dar valor ao que pode ser efetivamente realizado, sem expectativas que elevem a pressão psicológica. Desilusões nas parcerias profissionais podem se fazer presentes, demandando equilíbrio entre suas idealizações e a realidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os problemas trazem lições importantes. A tensão lunar com Saturno e Netuno apontam problemas em conciliar seus objetivos com a realidade. Procure não se deixar decepcionar pelas decepções, buscando atuar dentro do que é possível.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure manter discrição e se mostrar diplomática, evitando intromissões externas em sua vida e vice-versa. Bloqueios internos podem prejudicar sua capacidade de se expressar e sua interação com grupos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante definir limites saudáveis em suas interações. A Lua entra em tensão com Saturno e Netuno, evidenciando um momento em que as relações demandam atenção. Cuidado!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente se organizar melhor e manter uma boa comunicação com o entorno imediato. Desafios na gestão das rotinas podem prejudicar seu bem-estar mental e emotivo, o que deixa você suscetível ao cansaço.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso ter senso de limite, sobretudo financeiramente, evitando imprudências. O emocional pode buscar nos lazeres sociais como fonte de satisfação, além de compensação das suas carências.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure compreender que nem sempre as pessoas estão em sintonia e evite forçar a barra. A Lua transita pelo setor familiar, apontando uma defasagem entre suas expectativas e o que as pessoas do seu convívio podem lhe proporcionar.