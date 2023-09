Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure motivar o entorno imediato. Ideias inovadoras tendem a ajudar com a gestão do cotidiano, o que tira você da monotonia e permite encarar as transformações de modo confiante.

TOURO (21/4 a 20/5)

As demandas do dia a dia podem pedir proatividade e dinamismo. Suas redes lhe proporcionam experiências inovadoras, o que transforma sua visão do mundo, já que a Lua Nova na casa social segue harmonizada a Sol, Júpiter, Urano e Plutão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente diversificar o dia a dia e inserir diversão na sua jornada nesta fase. Os laços familiares tendem a se renovar em meio à gestão dos projetos, visto que a Lua Nova segue pelo setor doméstico e harmonizada a Sol, Júpiter, Urano e Plutão.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua postura pode ficar mais ativa na gestão familiar. O pensamento tende a se dinamizar com a Lua Nova no setor comunicativo, o que lhe leva a avaliar os acontecimentos sob outras perspectivas e a propor novas ideias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante moderar a agressividade, visto que Lua e Marte se encontram na casa comunicativa. Momento favorável para diversificar recursos na gestão do dia a dia e dos projetos em desenvolvimento.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Neste momento, a produtividade tende a se elevar. Contudo, busque não deixar que o imediatismo lhe faça ter gastos exagerados. Suas ambições podem se fortalecer e lhe impulsionar a buscar oportunidades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A proatividade pode se fazer presente com o encontro Lua-Marte. A tendência é que você fique mais confiante na gestão das dificuldades, o que lhe faz dar a volta por cima quanto às situações que não acrescentam a sua vida e a trilhar novos rumos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure ter moderação na gestão dos desafios e economizar energia. Os vínculos fraternos tendem a se renovar, o que lhe leva a redescobrir afinidades e a fortificar o círculo social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se mostre colaborativa nas parcerias, visto que Lua e Marte se encontram no setor das amizades. A tendência é que você se mostre mais aberta a buscar oportunidades de crescimento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A gestão profissional tende a se dinamizar. A busca por aprendizado pode lhe fazer trilhar caminhos inovadores, o que contribui para que você reveja seus conceitos e procure adotar abordagens mais amplas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seus horizontes podem se expandir de modo considerável. A Lua Nova no setor íntimo tende a aflorar seu potencial transformador, ajudando com uma mudança de postura e isso lhe faz romper com paradigmas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com o encontro Lua-Marte no setor íntimo, os instintos tendem a aflorar, mas procure cultivar autocontrole. Os interesses que cercam suas parcerias podem passar por mudanças que ajudem a reestruturar de forma eficaz as estratégias de atuação.