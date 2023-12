Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante ser criteriosa ao se expor socialmente. Lua e Plutão seguem na casa do trabalho, podendo sugerir um momento oportuno para promover mudanças em prol do seu desenvolvimento profissional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure cuidar para que suas ações não impactem tanto as parcerias em curso. Sua capacidade de transformação tende a se fortalecer neste momento, o que lhe faz se engajar em mudanças que tenham relação com suas ambições.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque não negligenciar sua saúde e bem-estar. Sua capacidade de enfrentamento dos problemas tende a se revestir de senso crítico, fazendo-lhe chegar a origem das questões e a adotar abordagens não convencionais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Ser emocionalmente moderada na interação social é fundamental, pois assim você consegue evitar intromissões. Parcerias inovadoras tendem a ganhar impulso, o que contribui com projetos intelectualmente ousados.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente estabelecer acordos com as pessoas do entorno, evitando agir por conta própria. Este momento astrológico tende a se revelar oportuno para realizar mudanças no dia a dia, a fim de torná-la mais eficiente.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O meio social tende a se revelar fonte de estímulo intelectual, o que ajuda a expandir a maneira como você encara a vida. Entretanto, busque moderar opiniões mais críticas diante de temas sensíveis. Cuidado!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser moderada na exposição social, visto que a Lua se estressa com Vênus e Júpiter. Lua e Plutão tendem a seguir estimulando mudanças importantes na vida doméstica, buscando equilibrar tradição e inovação.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental tomar cuidado com as palavras em momentos de conflito, especialmente diante de pessoas sensíveis, visto a tensão lunar com Vênus e Júpiter. Ideias inovadoras podem ganhar força hoje, o que contribui com intercâmbios positivos nas parcerias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu desempenho na gestão do cotidiano tende a ganhar toques inovadores e isso lhe ajuda não só a fazer mudanças na rotina, como também otimiza recursos. Contudo, busque evitar impor seus valores para o entorno imediato.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque ser cautelosa nos investimentos. A tendência é que a busca por autoconhecimento se eleve hoje, fortalecendo sua autonomia frente às mudanças que você deseja para sua vida, visto o encontro Lua-Plutão e a harmonia de ambos com Urano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Lua e Plutão seguem juntos no setor de crise, podendo motivar uma autoanálise e uma mudança de postura frente às dificuldades. É importante considerar o impacto das transformações que você deseja implementar antes de fazê-las.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Devido à tensão lunar com Vênus e Júpiter, busque ter cautela ao abordar temas sensíveis. Suas amizades tendem a passar por mudanças. Pensando nisso, é importante filtrar seus contatos e valorizar companhias que partilhem seus interesses e objetivos.

