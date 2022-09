Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure conter suas paixões diante dos obstáculos, mantendo o coração sereno. Sua postura tende a ser marcada pela mente dinâmica e um discurso estimulante.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque conter sua vontade de gastar em excesso, mantendo as finanças sob controle. A proatividade tende a marcar sua jornada com Lua e Marte no setor material. Isso pode lhe permitir colocar em prática ideias em benefício do dia a dia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental ser cuidadosa na expressão emotiva, a fim de preservar sua intimidade, visto que excessos tendem a lhe gerar prejuízos. Os astros se encontram em seu signo, podendo despertar seu lado sociável e aberto a curtir o que a vida tem de melhor.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Que tal manter uma postura emocionalmente reservada? O encontro Lua-Marte na área de crise pode pedir recolhimento de forças. Dessa forma, você consegue avaliar os problemas com a clareza necessária.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Conflitos de vaidade tendem a aflorar, mas não deixar que afetem os relacionamentos. A amizade pode elevar sua autoconfiança para lidar com grupos e isso gera forte engajamento coletivo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente não permitir que eventuais contratempos afetem seu ego. Lua e Marte se encontram na área profissional e se harmonizam com Mercúrio, podendo lhe trazer maior disposição para o trabalho e proatividade no cotidiano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É fundamental evitar dramatizações frente aos desafios, pois Vênus pode abalar o emocional. Uma maior consciência de suas potencialidades tende a lhe fazer adotar uma postura em direção a seus objetivos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure moderar o ritmo para evitar desgaste. Devido o encontro Lua-Marte no setor íntimo, seus instintos e a obstinação frente aos seus objetivos tendem a aflorar, visto que a referida dupla se harmoniza com Mercúrio.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O companheirismo tende a aflorar, mas os ânimos podem esquentar em momentos de conflito. Por isso, é fundamental ter autocontrole!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque respeitar as pausas necessárias, especialmente quando se trata de momentos de maior complexidade. Seu envolvimento nas demandas cotidianas pode se intensificar, dando agilidade aos processos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente lidar com as incompatibilidades que podem surgir nas atividades de grupo, a fim de não levá-las para o lado pessoal e acumular rancores. O meio social tende a se movimentar, o que contribui com a articulação de ideias.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Atenção redobrada para não criar expectativas de reciprocidade emotiva. Um maior comprometimento com os afazeres domésticos tende a lhe guiar agora, considerando o encontro Lua-Marte e a harmonia de ambos com Mercúrio.