Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua postura nas relações tende a se dinamizar, mas a tensão lunar com Vênus alerta contra conflitos de vaidade que acabam prejudicando as parcerias. A Lua Minguante pode pedir ritmo moderado e maior atenção aos ajustes teóricos e práticos que os problemas exigem.

TOURO (21/4 a 20/5)

Este momento astrológico pode pedir uma postura menos emotiva e mais focada em tomar providências. Durante a Lua Minguante, a discrição tende a se mostrar essencial, buscando dar valor à introspecção reflexiva em prol do amadurecimento de questões prioritárias.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Demandas interpessoais tendem a tomar corpo, revelando-se dinâmicas, mas também emocionalmente desafiadoras. A introspecção pode ser aliada frente à Lua Minguante, por isso procure valorizar os momentos de quietude, a fim de avaliar o que deve ser ajustado em sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É fundamental manter discrição emotiva, além de uma postura prática para que você consiga enfrentar os desafios. A cautela na comunicação pode se mostrar relevante em tempos de Lua Minguante. Pensando nisso, busque analisar devidamente seus argumentos antes de os expor.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque ter cuidado ao abordar as dificuldades com o entorno imediato, mostrando-se colaborativa. É preciso reduzir os movimentos e os gastos financeiros, especialmente nessa Lua Minguante. Procure fazer uma análise dos acontecimentos e promover mudanças.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As responsabilidades tendem a lhe despertar proatividade, enquanto que a tensão lunar com Vênus demanda gastos mais responsáveis. Cuidar do bem-estar pessoal pode se mostrar fundamental para que a mente funcione a favor das revisões em tempos de Lua Minguante.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A Lua adentra seu signo, o que pode exigir uma atuação prática, mas emotivamente discreta. Compreender as adversidades tende a se mostrar algo importante com a Lua Minguante na área de crise, o que lhe permite atuar preventivamente e fazer mudanças.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você deve procurar cultivar uma postura discreta com relação aos seus interesses durante a fase minguante da Lua. Por isso, procure manter a concentração e o foco sobre questões prioritárias, pois essa tendência persiste com o iminente ingresso da Lua na área de crise.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As parcerias tendem a se mostrar fundamentais para somar esforços e cumprir prazos, pois a Lua adentra a casa das amizades, embora a tensão com Vênus demande discrição emotiva. A Lua Minguante tende a favorecer revisões que ajudem você a definir prioridades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O ingresso da Lua na casa do trabalho tende a pedir uma postura coerente e eficaz nos processos de gestão. É importante buscar descanso e tranquilidade frente à Lua Minguante, o que lhe faz recarregar as energias e atuar de maneira mais segura frente às tarefas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Mesmo que apareçam oportunidades interessantes fora da sua zona de conforto, tente agir com calma. Uma vivência mais íntima tende a ser proveitosa ao longo da Lua Minguante, por isso busque atuar de maneira seletiva em suas experiências.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente se mostrar colaborativa e mais paciente com o entorno imediato. É importante adotar uma postura reservada no trato humano nessa Lua Minguante, buscando exercitar a observação sutil e a capacidade de escuta para melhor compreender o que você precisa neste momento.