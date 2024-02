Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (16)

Áries

Busque conter os impulsos consumistas, visto que Júpiter tensionado pode demandar economia. Vênus na área de amizades pode evidenciar seu lado carismático, enquanto lhe impulsiona a transformar suas redes e melhorar os vínculos fraternos.

Touro

Cuidado com a ganância e a soberba, como alerta Júpiter tensionado. Seu relacionamento com o trabalho adentra uma fase prazerosa com Vênus no setor profissional, podendo lhe motivar a rever projetos e dar uma guinada na carreira.

Gêmeos

O ingresso de Vênus no setor espiritual pode promover um resgate de vocações e prazeres, elevando a autoconfiança frente aos seus ideais, enquanto você tende deixar aberta às mudanças. Procure evitar ilusões autoimpostas, devido a Júpiter tensionado.

Câncer

Devido à tensão com Júpiter, busque ser seletiva na exposição social. O setor íntimo recebe a influência de Vênus, podendo evidenciar um momento de profundas transformações emocionais, o que lhe faz rever prioridades e promover mudanças.

Leão

Procure cultivar inteligência emotiva ao lidar com os desafios profissionais. Vênus se harmoniza a Plutão, a Marte e à Lua, podendo levar ao fortalecimento de laços emocionais e ao alinhamento das parcerias em torno de objetivos precisos.

Virgem

Procure se libertar de ilusões, visto Júpiter tensionado. O dia a dia pode ficar mais prazeroso com Vênus transitando no setor do cotidiano, o que lhe faz zelar por qualidade de vida e a promover mudanças que potencializam os projetos.

Libra

É preciso não se deixar levar por seus impulsos, como alerta Júpiter tensionado. Sua postura tende a ficar apaixonada e divertida com Vênus no setor dos prazeres, o que lhe motiva a vivenciar situações que enriqueçam sua bagagem cultural e sua visão do mundo.

Escorpião

Procure evitar se envolver em disputas de poder. Vênus pode aflorar seu lado acolhedor ao ingressar na área familiar, o que leva ao aprofundamento dos laços íntimos e potencializa ações articuladas no círculo de confiança, visto a harmonia com Lua, Marte e Plutão.

Sagitário

Busque zelar pela qualidade da informação e evitar mal entendidos, visto Júpiter tensionado. Seu carisma pode aflorar com Vênus na área comunicativa, mas seu ponto forte está na capacidade de entender os medos do entorno e de motiva-las perante a vida.

Capricórnio

É importante controlar os gastos com prazeres, já que Júpiter tensionado aflora impulsos consumistas. Vênus ingressa na área material e forma aspectos harmoniosos com Lua, Plutão e Marte, o que pode melhorar seu olhar na gestão de recursos e evidenciar o potencial da economia criativa.

Aquário

A tendência é que você resgate uma série de recursos interiores em prol da autoestima e da defesa de suas metas, já que Vênus adentra seu signo. Contudo, é preciso não deixar que o individualismo aflore e acabe prejudicando a vida familiar, visto Júpiter tensionado.

Peixes

Procure se transformar e se regenerar diante das dificuldades. Com Vênus no setor de crise, os desafios de ordem emocional podem ficar evidentes, o que pede autocuidado e uma comunicação mais discreta, visto a tensão com Júpiter.

