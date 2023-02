Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ser ousada, mas sendo criteriosa. A passagem da Lua pelo setor profissional tende a conduzir você a aprofundar o olhar sobre as demandas e a utilizar o planejamento estratégico para otimizar recursos e investimentos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Durante este momento, as ideias desenvolvidas tendem a lhe fortalecer como pessoa, o que ajuda você a enfrentar as transformações com determinação. A atividade intelectual pode se aprofundar com o encontro Lua-Plutão, fazendo-lhe se aprofundar em reflexões e estudos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu potencial de superação tende a se amparar em um profundo senso crítico, o que contribui com iniciativas eficazes. Neste momento astrológico, a inteligência emocional pode se aliar à capacidade de ação no enfrentamento das dificuldades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure reconhecer os verdadeiros parceiros. A Lua encontra Plutão na área de relacionamentos, mostrando um momento de aprofundamento dos vínculos de confiança. Isso gera potencial de superação em grupo, em uma combinação de senso crítico e empenho.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Pode haver um grande amadurecimento e superação envolvidos nesse momento astrológico. Maiores responsabilidades tendem a aguardar você no meio profissional, assim como contratempos que testam a resistência e o senso crítico.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante ser seletiva nas companhias e emocionalmente discreta. O senso crítico tende a ser direcionado para a coletividade com Lua e Plutão no setor social, o que lhe ajuda a mudar condicionamentos e a aprofundar suas experiências do ponto de vista da existência.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Alguns vínculos emocionais tendem a se fortalecer nesta fase. Com a Lua na área familiar, seu olhar pode se voltar para os contratempos da vida privada em busca de superação, especialmente do ponto de vista íntimo, que é um aliado do senso crítico e um pensamento transformador.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Propostas corajosas tendem a surgir da articulação de ideias com o entorno imediato. A Lua encontra Plutão na área comunicativa, podendo lhe deixar mais reservada. Contudo, há crítica na expressão do pensamento, o que ajuda a melhorar a qualidade das conversas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É fundamental avaliar o impacto dos gastos a curto e longo prazo. As ambições podem se elevar neste momento, o que demanda maior atenção ao planejamento orçamentário para que a sofisticação que você procura tenha coerência com sua atual situação financeira.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque dar valor aos vínculos maduros e que agreguem valor à sua vida. Lua e Plutão em seu signo tendem a lhe deixar mais pensativa e com o senso crítico apurado, o que lhe ajuda a escolher melhor seus contatos e a melhorar a qualidade das experiências vivenciadas no social.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Mesmo que os obstáculos incomodem, eles acabam oferecendo oportunidades para que você se aprimore A Lua se desloca pela área de crise, podendo promover um confronto com temas complicados que lhe ajudam a mudar sua vida e a definir metas que condizem com suas metas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você tende a ficar mais crítica em suas opiniões, mas busque não deixar que lhe falte diplomacia. Sua postura pode se mostrar seletiva nos relacionamentos, o que contribui para elevar o nível intelectual das conversas e analisar sua percepção das situações.