Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seus relacionamentos podem ser abalados por conta da sua postura individualista. Com a Lua na casa profissional, suas ambições se fortalecer, deixando-lhe mais destemida e disposta a fazer mudanças .

TOURO (21/4 a 20/5)

Devido à tensão entre Lua e Vênus, procure tomar cuidado para não negligenciar as responsabilidades do dia a dia. Sua mente tende a se expandir rumo a horizontes mais amplos, o que acaba lhe dando impulso para promover mudanças em sua vida.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante atuar de maneira mais discreta, devido à tensão entre Lua e Vênus. As dificuldades podem oferecer oportunidades de mudança para sua vida. Com isso, você tende a tomar uma postura mais ousada perante seus objetivos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque não desvalorizar os vínculos íntimos, visto a tensão entre Lua e Vênus. A Lua no setor de relacionamentos lhe faz valorizar experiências em grupo, o que acaba lhe tirando da rotina, além de proporcionar oportunidades de expansão para sua vida.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental se mostrar imparcial nos julgamentos, devido à tensão lunar com Vênus. A busca por desafios profissionais tende a marcar sua trajetória, levando a valorização das suas capacidades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure investir em prazeres de maneira consciente, visto que Vênus entra em tensão com a Lua. A coletividade pode lhe impulsionar em direção a horizontes mais amplos dos pontos de vista intelectual e cultural, o que eleva a autoconfiança.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure cultivar o seu equilíbrio emotivo, considerando a tensão lunar com Vênus. A dinâmica familiar tende a se revelar intensa neste momento, o que ajuda você a lidar com questões emocionais complicadas e se transformar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Devido à Vênus tensionada, é importante tomar cuidado com o possível excesso de drama ao lidar com as dificuldades. A expressão emotiva ganham impulso em meio a experiências intensas nos relacionamentos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure aproveitar este momento para potencializar recursos, além de investir nas mudanças que você busca para sua vida. Contudo, é preciso diminuir os gastos com o social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente não permitir que o egocentrismo lhe domine. A tendência é que você passe a se valorizar mais a partir de agora, buscando experiências que agreguem valor à sua vida e lhe ajudem a expandir seus interesses.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso promover mudanças. Contudo, você deve tomar cuidado evitando que radicalismos afetem o trato humano. A Lua na área de crise apontam transformações profundas em meio ao enfrentamento das dificuldades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque se mostrar seletiva no compartilhamento de recursos, devido à tensão com Vênus. As experiências vivenciadas no âmbito social tendem a aflorar mudanças na maneira como você encara a vida, além de lhe deixar mais confiante.

