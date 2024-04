Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (19)

Áries

Sua generosidade tende a aflorar, mas é preciso evitar gastar de forma exagerada na tentativa de satisfazer os outros, como alerta a tensão com Plutão. A influência do Sol pode ampliar seu olhar para os aspectos materiais e práticos da vida, o que favorece o aprimoramento dos processos de gestão.

Touro

Devido à tensão com Plutão, busque planejar seus movimentos, evitando improvisações. O Sol pode passar a iluminar aspectos da sua personalidade, o que favorece sua vida de modo geral, enquanto lhe motiva a conquistar seu lugar no mundo.

Gêmeos

Tente manter a autoconfiança e o otimismo, especialmente diante de situações difíceis, visto Plutão tensionado. Seu olhar tende a se ampliar na direção dos desafios, o que lhe ajuda a melhor compreendê-los e a definir linhas de atuação adequadas.

Câncer

Busque ser cautelosa ao abordar questões íntimas e zelar por sua privacidade, devido à tensão com Plutão. O Sol tende a iluminar seu lado sociável e motivando uma maior aproximação com seu círculo de amizades, dando um toque especial à vida.

Leão

Procure zelar por parcerias de trabalho harmoniosas, evitando brilhar mais do que o entorno imediato, visto Plutão tensionado. A vida profissional pode se mostrar interessante, aflorando as oportunidades de crescimento na carreira e lhe motiva ao exercício de suas vocações.

Virgem

Convém manter a serenidade ao encarar os problemas, devido à tensão com Plutão. A tendência é que você busque vivências mais espiritualizadas, o que ajuda no seu amadurecimento, com estudos aprofundados ligados aos seus objetivos e com a fruição dos sentidos.

Libra

É preciso manter a moderação nos gastos com prazeres, como alerta a tensão do astro-rei com Plutão. O Sol pode aflorar seu lado caloroso, enquanto que motiva uma maior atenção aos aspectos patrimoniais da vida, o que ajuda com o seu aprimoramento.

Escorpião

Tente lidar com os desafios interpessoais de modo diplomático. Seu olhar tende a se expandir na direção dos relacionamentos com a influência do Sol, o que lhe faz zelar pelo bem-estar do entorno imediato e a fortalecer os vínculos.

Sagitário

A tendência é que você vivencie um momento de maior vitalidade, dando dinamismo na gestão do dia a dia e nas relações de trabalho. Contudo, é fundamental conter suas reações ao lidar com os desafios, atuando de modo diplomático, como alerta a tensão com Plutão.

Capricórnio

A fruição social e dos prazeres tendem a se elevar agora, o que ajuda com o fortalecimento das suas redes e lhe impulsiona a fazer novos contatos, além de buscar vivenciar o novo. É preciso seguir disciplinada nos gastos financeiros, pois o astro-rei entra em tensão com Plutão.

Aquário

Tente evitar absorver demandas que possam ser compartilhadas, visto a tensão com Plutão. A vida familiar pode ficar aconchegante com a passagem do Sol, o que lhe faz aperfeiçoar a gestão da vida doméstica e os relacionamentos desenvolvidos no cotidiano.

Peixes

É fundamental evitar especular sobre os desafios e tomar cuidado para não cometer indiscrições. Os horizontes intelectuais podem se ampliar com o Sol na terceira casa astrológica, o que dinamiza o pensamento e a sua capacidade comunicativa, favorecendo em parcerias interessantes.

