Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (2)

Áries

Procure exercitar sua capacidade de se colocar no lugar do outro e empregar um discurso diplomático. Mercúrio e Marte tensionados tendem a pedir abordagens moderadas frente às dificuldades do dia a dia, de modo a evitar conflitos com o entorno imediato.

Touro

Suas relações podem vivenciar um momento de sinergia e comprometimento, visto que a Lua segue harmonizada com Saturno e Netuno. Tente buscar uma relação saudável com o dinheiro, por isso é preciso organizar suas finanças e evitar gastos desnecessários.

Gêmeos

Razão e sensibilidade podem se harmonizar, favorecendo os processos de trabalho. A vida familiar tende a lhe reservar desafios comunicativos frente à tensão entre Mercúrio e Marte. Pensando nisso, busque ponderar antes de emitir opiniões, pois os conflitos afloram agora.

Câncer

Práticas meditativas tendem a lhe ajudar a se manter tranquila, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. A tensão entre Mercúrio e Marte pode alertar para o risco de se deixar levar por reações precipitadas diante dos problemas. Tente combater a ansiedade e trabalhar suas estratégias.

Leão

A coletividade tende a se mostrar desafiadora frente à tensão entre Mercúrio e Marte, o que exige capacidade de negociação e cautela na gestão compartilhada dos recursos materiais. Os problemas podem se mostrar fonte de amadurecimento.

Virgem

Procure se articular com o círculo de confiança na gestão das demandas, devido à harmonia lunar com Saturno e Netuno. É fundamental mitigar os fatores geradores de estresse no trabalho, pois sob pressão você corre o risco de agir sem o devido amadurecimento.

Libra

Convém conciliar razão e sensibilidade para aperfeiçoar suas estratégias, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. Mercúrio e Marte tensionados tendem a pedir autocontrole e cautela frente às dificuldades, já que ações realizadas no calor do momento geram prejuízos.

Escorpião

As interações em grupo podem ficar suscetíveis a conflitos intelectuais e territoriais frente à tensão Mercúrio-Marte, o que tende a ser minimizado através de posturas diplomáticas, pois a Lua segue em harmonia com Netuno e Saturno. Procure privilegiar contatos no círculo de confiança.

Sagitário

É fundamental se dedicar a atividades introspectivas. O ambiente de trabalho tende a ficar suscetível ao estresse nesta fase de tensão entre Mercúrio e Marte, o que pede inteligência emocional para evitar contrastes e conflitos.

Capricórnio

Seus conviventes tendem a lhe ajudar na gestão das demandas. É fundamental reduzir o ritmo de trabalho e cultivar hábitos saudáveis para minimizar a carga de estresse a que você fica suscetível frente à tensão Mercúrio-Marte.

Aquário

Busque demonstrar sobriedade emotiva e diplomacia na gestão das responsabilidades. A intolerância pode ganhar corpo frente à tensão Mercúrio-Marte, abrindo espaço para conflitos territoriais e dificultando as ações desenvolvidas em meio à coletividade.

Peixes

Convém demonstrar inteligência emotiva e capacidade de escuta para facilitar os acordos, visto a harmonia lunar com Saturno e Netuno. As relações pessoais podem ficar suscetíveis a momentos de estresse, o que deixa o convívio instável, como sugere a tensão Mercúrio-Marte.

