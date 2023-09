Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque dar valor à sua produção intelectual. A Lua Crescente tende a promover expansão emocional, o que ajuda com trocas afetivas. Contudo, o drama pode tomar conta em momentos delicados, já que segue harmonizada a Vênus e tensionada a Sol e Netuno.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante amadurecer seus projetos. Os laços familiares podem se fortalecer e lhe proporcionar conforto afetivo, pois a Lua Crescente segue harmonizada a Vênus. Porém, a tensão com Sol e Netuno tende a alertar contra vínculos de dependência emotiva. Cuidado!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente estruturar seus objetivos. A tendência é que você se mostre emocionalmente acessível com a Lua Crescente harmonizada a Vênus, mas é importante aprender a preservar sua privacidade e o sigilo dos seus projetos, visto Sol e Netuno tensionados.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O cotidiano estruturado pode gerar satisfação emotiva. Contudo, a defasagem entre as expectativas individuais e coletivas tende a gerar decepções, já que a Lua Crescente segue harmonizada a Vênus e tensionada a Sol e Netuno. Por isso, que tal se abrir ao diálogo?

LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém zelar pelo planejamento do dia a dia. A expressão emocional pode aflorar com Lua Crescente em harmonia com Vênus, o que ajuda a equilibrar seus relacionamentos, mas é possível que você cometa excessos diante dos problemas, visto a tensão com Sol e Netuno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É possível valorizar lazeres intelectuais. O meio doméstico tende a se mostrar fonte de conforto emocional com a Lua Crescente em harmonia a Vênus. Contudo, você pode preciso ter cautela para não sobrecarregar o entorno imediato, devido à tensão com Sol e Netuno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure fortalecer o planejamento familiar. Seu carisma tende a ganhar expressão nos processos de comunicação, considerando a Lua Crescente harmonizada a Vênus. Mas é importante tomar cuidado para o drama que pode aflorar diante de dificuldades, devido à tensão com Sol e Netuno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém exercitar o pensamento racional. A busca por conforto material e a expressão criativa tendem a se elevar com a Lua Crescente harmonizada a Vênus. Procure tomar cuidado com gastos desnecessários e supérfluos, visto a tensão com Sol e Netuno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque planejar seus gastos. Sua postura tende a ficar mais otimista com a Lua Crescente em harmonia com Vênus, o que lhe guia rumo a seus objetivos, embora a tensão com Sol e Netuno possa demandar discrição sobre suas ambições, especialmente no meio social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A Lua Crescente harmonizada a Vênus tende a motivar o aprofundamento de questões emocionais e dos vínculos afetivos. Contudo, a tensão com Sol e Netuno pode deixar você vulnerável a idealizações. Procure ser racional e objetiva neste momento

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure encarar as dificuldades de forma objetiva. Com a Lua Crescente harmonizada a Vênus, os relacionamentos de amizade tendem a ficar mais prazerosos. Contudo, a tensão com Sol e Netuno pode demandar cautela nos gastos financeiros.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente se abrir ao diálogo. A busca por reconhecimento profissional tende a se intensificar com a Lua Crescente em harmonia a Vênus, enquanto as demandas são conduzidas de maneira prazerosa, embora a tensão com Sol e Netuno possa sugerir estranhamentos nas parcerias