Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento de rever e aprimorar projetos profissionais, devido ao ingresso do Sol no setor do trabalho e seu encontro com Mercúrio retrógrado. Sua atuação prática tende a ganhar energia.

TOURO (21/4 a 20/5)

Devido à tensão Lua-Vênus, busque evitar sobrecarregar o entorno imediato com expectativas emocionais. O Sol na área espiritual pode nutrir sua fé na vida e em si mesma, enquanto favorece revisões para aperfeiçoar seus projetos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante buscar equilíbrio emotivo para fazer frente à tensão Lua-Vênus. Com o Sol já no setor íntimo, os processos reflexivos tendem a se fortalecer, favorecendo revisões sobre seus projetos de vida e o aprimoramento da gestão patrimonial.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente superar eventuais desafetos, visto a tensão Lua-Vênus. Suas parcerias tendem a receber mais energia com o Sol já no setor de relacionamentos, o que favorece revisões que afinam os interesses e a convivência.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Cuide das necessidades emocionais. O Sol encontra Mercúrio retrógrado ao ingressar no setor do cotidiano, podendo oportunizar ajustes que gerem bem-estar e motivar o envolvimento com o trabalho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Devido à tensão Lua-Vênus, é preciso moderar a expressão emotiva. A coletividade tende a ganhar destaque com o Sol já no setor social, o que oportuniza revisões que aprimorem suas redes e promovam bem-estar comunitário.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar gastar excessivamente para tentar compensar carências. A tendência é que você valorize ambientes acolhedores com o Sol já na área familiar, o que lhe ajuda a refletir sobre ajustes para a vida doméstica.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante evitar expor as fragilidades emocionais. A área comunicativa recebe a influência do Sol, o que pode iluminar suas ideias e lhe deixa mais expressiva. Além disso, o momento tende a promover reflexões profundas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento astrológico tende a se mostrar oportuno para otimizar os aspectos práticos da vida, buscando ajustar o orçamento e revisar o cotidiano. Valorize o recolhimento afetivo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque moderar a expressão emotiva no meio social. A entrada do Sol em seu signo e seu encontro com Mercúrio retrógrado tendem a fazer revisões, a fim de definir prioridades para sua vida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente superar as frustrações emocionais relacionadas ao trabalho. O encontro entre Sol e Mercúrio retrógrado no setor de crise tende a motivar a autoinvestigação como uma maneira de entender as dificuldades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém preservar sua intimidade. Momento favorável para refletir sobre suas conexões sociais, buscando filtrar suas redes e fortalecer os vínculos autênticos, visto que o Sol encontra Mercúrio retrógrado na casa das amizades.

