Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (22)

Áries

Este é o momento de ter um direcionamento ponderado de suas ações para objetivos específicos, buscando evitar o estresse e o desperdício da sua energia vital. A gestão das dificuldades pode pedir autocontrole e senso estratégico, já que Marte adentra a área de crise.

Touro

Procure valorizar a soma de esforços, demonstrando capacidade diplomática na gestão de conflitos. A entrada de Marte na área de amizades pode favorecer o engajamento coletivo. Contudo, o momento astrológico pode apontar tensões entre as expectativas individuais e comunitárias.

Gêmeos

Você tende a se destacar em situações de concorrência, mas é possível que sua assertividade seja confundida com arrogância. A área profissional recebe a influência de Marte, podendo lhe motivar a abraçar seus empreendimentos com determinação.

Câncer

Cuidado ao defender conceitos que possam gerar controvérsias. A tendência é que você seja guiada por um forte desejo de expandir seus horizontes frente ao ingresso de Marte na área espiritual, enquanto você fortalece seus ideais de vida e eleva a produtividade da sua produção intelectual.

Leão

É importante evitar que uma postura mais ousada lhe faça cometer imprudências, por isso busque analisar os riscos. Marte segue para o setor patrimonial, podendo elevar suas metas e lhe motivar a atuar de forma determinada frente às oportunidades de investimento.

Virgem

Os conflitos tendem a se intensificar no calor das emoções, mas é preciso não deixar que isso evolua para conflitos. As parcerias podem se dinamizar com a passagem de Marte para a casa dos relacionamentos, o que ajuda na articulação de ações eficazes voltadas a atender metas em comum.

Libra

Busque evitar sobrecarga e estresse. Uma rotina estimulante e produtiva lhe aguarda com Marte no setor das rotinas. Suas energias tendem a ser direcionadas para o funcionamento do dia a dia, elevando o pique produtivo das parcerias de trabalho.

Escorpião

Seu lado competitivo tende a aflorar, o que lhe ajuda em situações de concorrência, mas também pode favorecer conflitos interpessoais. Marte passa a transitar na casa social, evidenciando sua desenvoltura para lidar com o entorno e dinamizar as ações articuladas na coletividade.

Sagitário

O setor familiar recebe a influência de Marte, podendo lhe deixar mais engajada na gestão da vida doméstica e elevar a produtividade do dia a dia. Contudo, é fundamental dosar a agressividade e amenizar os fatores que gerem estresse e conflitos interpessoais.

Capricórnio

Busque respeitar o espaço alheio. Sua postura pode ganhar assertividade com o ingresso de Marte na área comunicativa, elevando seu poder de convencimento. Mas é possível que seus relacionamentos se desgastem quando a ocasião pedir capacidade diplomática e de escuta.

Aquário

Busque estabelecer prioridades e se disciplinar. Seu poder decisório pode se elevar frente ao ingresso de Marte na área material, favorecendo a dinamização de recursos. Contudo, a impulsividade tende a aflorar, prejudicando suas finanças.

Peixes

Energia e vitalidade tendem a se refletir em suas atitudes, mas a agressividade pode se fazer presente, prejudicando a harmonia nos relacionamentos. Marte se desloca para seu signo, elevando sua produtividade e poder de persuasão, o que ajuda com conquistas importantes.

