Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ter consciência dos seus limites e evite ser muito exigente consigo mesma. A Lua Nova na casa profissional lhe fazer abraçar suas vocações com confiança e a buscar caminhos de realização pessoal.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante ser prudente nas escolhas e ética nas concorrências durante este momento. A vontade de expandir os horizontes pessoais tende a aflorar com a Lua Nova no setor espiritual, o que leva você a enxergar um mundo de oportunidades .

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente manter reserva social para evitar interferências externas. A passagem da Lua Nova no setor íntimo, em harmonia com Sol, Vênus e Urano, pode promover uma redescoberta de recursos interiores que ajudam você a encarar os obstáculos .

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se mostrar ética em situações de concorrência profissional. Neste momento, você tende a se abrir com confiança ao trato humano, redescobrindo pontos positivos nas parcerias, visto a passagem da Lua Nova pelo setor de relacionamentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso não ser imediatista e busque atuar com resiliência. Com a Lua Nova harmonizada a Sol, Vênus e Urano no circuito do trabalho, seu desempenho profissional pode se revestir de confiança.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Evite que a empolgação lhe faça se expor de modo exagerado. Sua postura pode se revestir de jovialidade, o que deixa você receptiva no trato e lhe evidencia como uma pessoa importante nas ações em grupo.

LIBRA (23/8 a 22/9)

Busque não deixar que desafios interpessoais lhe abalem. A Lua Nova passando pelo setor doméstico e harmonizada a Sol, Vênus e Urano tende a trazer leveza para o cotidiano, o que te faz resgatar prazeres em casa e promover mudanças.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante conciliar suas propostas com as demandas do dia a dia. Com a Lua Nova no setor das ideias, ideias originais tendem a se fazer presentes, o que contribui com a articulação de projetos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A economia criativa tende a ser uma forte aliada. Contudo, Júpiter tensionado alerta que o excesso de generosidade pode prejudicar a estabilidade financeira.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente dar prioridade, mas sem negligenciar as demandas domésticas, como alerta a tensão com Júpiter. Neste momento astrológico, você pode buscar situações inovadoras para sua vida e também a investir em si mesma.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A Lua Nova no setor de crise tende a sugerir renascimento em meio à superação dos contratempos e à redescoberta do seu potencial. Procure evitar propagar os seus interesses para todos os cantos, revelando-se mais discreta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque se manter prudente com relação às questões territoriais e financeiras. Momento de renovar seu olhar sobre o entorno e dar valor à diversidade de ideias, considerando a passagem da Lua Nova no setor de amizades e sua harmonia com Sol.