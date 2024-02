Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (23)

Áries

Busque equilibrar as necessidades emocionais e práticas. Mercúrio adentra a área de crise e encontra Sol e Saturno, podendo favorecer sua capacidade investigativa frente aos desafios, o que contribui com o estabelecimento de premissas no processo decisório.

Touro

É preciso amenizar os contrastes e se mostrar disposta a fazer concessões. A passagem de Mercúrio para a casa das amizades e seu encontro com Sol e Saturno tende a lhe estimular à articulação comunitária, o que torna a comunicação uma poderosa ferramenta para estruturar ações.

Gêmeos

Procure dar mais atenção às necessidades familiares, devido à tensão com a Lua Cheia. O pensamento tende a ser direcionado às demandas da rotina e profissionais com Mercúrio na casa do trabalho, favorecendo com o planejamento estratégico e acordos nas parcerias.

Câncer

Procure ser moderada na comunicação. O setor espiritual recebe a influência de Mercúrio, que encontra Sol e Saturno, podendo expandir os horizontes existenciais, além de intensificar a busca por conhecimento e estruturar o pensamento frente a temas importantes para sua vida.

Leão

Este momento astrológico tende a indicar a importância de estruturar os aspectos materiais do dia a dia. Mercúrio se desloca para o setor íntimo e encontra Sol e Saturno, podendo apontar um período de maturidade psicológica e emocional, favorecendo um posicionamento estratégico perante a vida.

Virgem

Procure buscar equilíbrio entre as demandas pessoais e coletivas. Com Mercúrio na área de relacionamentos, seu comprometimento nas parcerias tende a se intensificar, o que contribui com uma interação responsável e focada em metas comuns.

Libra

Busque transmitir equilíbrio emotivo ao lidar com as dificuldades. O alinhamento de Mercúrio com Sol e Saturno no setor das rotinas pode direcionar o pensamento para as demandas do dia a dia, o que contribui com a eficiência na comunicação e um planejamento atento.

Escorpião

Convém demonstrar sensibilidade às necessidades do entorno, mas busque evitar absorver problemas alheios. As interações em grupo tendem a proporcionar trocas intelectuais de qualidade, o que contribui com seu amadurecimento, visto que Mercúrio encontra Sol e Saturno na área social.

Sagitário

Buscar o equilíbrio entre os afazeres em casa e no trabalho é fundamental. Seu envolvimento na vida doméstica tende a ganhar profundidade com Mercúrio, Sol e Saturno na área familiar, favorecendo o planejamento da rotina e acordos importantes.

Capricórnio

Seus valores tendem a se fortalecer agora, mas busque evitar defendê-los como verdades absolutas. O pensamento pode ficar mais estruturado, já que Mercúrio se encontra no setor das ideias. Com isso, a qualidade da produção intelectual e da comunicação se eleva.

Aquário

Mercúrio adentra a área material e encontra Sol e Saturno, podendo indicar um momento favorável para atuar em prol da estruturação financeira e para dar solidez ao universo tangível. Procure entender a importância da estabilidade emocional nesse período.

Peixes

A tendência é que você foque em seus objetivos com Mercúrio em seu signo e alinhado a Sol e Saturno, o que leva à definição de metas importantes para sua vida e à articulação de estratégias de atuação. Tente conciliar tais interesses com as necessidades das suas relações.