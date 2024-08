Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (23)

Áries

É preciso buscar aplicabilidade para suas ideias. Sua sensibilidade tende a aflorar com a influência da Lua em seu signo, nutrindo o emocional e seu senso de oportunidade na gestão da vida prática.

Touro

Integridade e equilíbrio tendem a lhe distinguir nos relacionamentos, bem como uma energia de renovação que amplia o usufruto da vida. A Lua pode deixar a área de crise para entrar em seu signo, favorecendo um fortalecimento emocional significativo.

Gêmeos

O equilíbrio emocional tende a se mostrar crucial na análise das dificuldades e na tomada de decisões. Sua postura pode ficar introspectiva na medida em que a Lua deixa a área de amizades para entrar na de crise, o que lhe faz se dedicar às necessidades pessoais.

Câncer

Tente usufruir do social no final do dia. A Lua pode nutrir seu senso de oportunidade, o que favorece a organização do trabalho e a articulação com o entorno imediato. É preciso aproveitar esse momento para concluir ações e resolver pendências para articular ideias para ações vindouras.

Leão

As ideias podem surgir em consonância com suas paixões, o que lhe traz entusiasmo perante a vida. Procure levar esse frescor para o trabalho. Os pensamentos tendem a fluir harmoniosamente, o que alivia a mente das tensões e favorece o usufruto das oportunidades.

Virgem

Busque se abrir às oportunidades de lazer e refrescar a mente, visto que as diversões podem se mostrar necessárias ao bem-estar. A Lua tende a sugerir um resgate da autoconfiança em meio à superação dos fatores de crise.

Libra

O bem-estar pessoal está relacionado ao dos outros, por isso busque valorizar os encontros. O olhar sobre as relações humanas tende a se ampliar nesta fase, nutrindo os vínculos emocionais que você partilha com as pessoas próximas.

Escorpião

As mentes podem trabalhar em consonância, promovendo alcance para as iniciativas em grupo. Os relacionamentos do cotidiano tendem a ser favorecidos pelos encontros harmoniosos da Lua com Sol e Mercúrio, por isso é preciso se mostrar aberta a compartilhar ideias e atividades.

Sagitário

A tendência é que você seja guiada por bom senso e otimismo, o que lhe leva a interagir criativamente com o ambiente e dinamiza a mente. Pode ocorrer uma conciliação prazerosa entre obrigações e lazer.

Capricórnio

Procure valorizar as atividades em grupo. O fortalecimento pessoal em meio à convivência com pessoas do círculo íntimo pode ser estimulado neste momento, mas aos poucos você se abra para um convívio social mais amplo.

Aquário

Tente compartilhar ideias com o círculo de confiança e consolidar os vínculos. Neste momento, é possível que haja uma boa articulação com as pessoas do entorno imediato, o que pode gerar cumplicidade.

Peixes

As ideias podem ser expostas com transparência e a se adequar às necessidades do momento. Seu desempenho perante a comunidade tende a ser nutrido por objetividade e capacidade argumentativa.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo