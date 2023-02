Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar tomar decisões importantes sem analisar o aspecto financeiro. Lua e Urano tendem a ampliar seu olhar na gestão de recursos, o que lhe faz dar valor às abordagens criativas e corajosas no cotidiano profissional e doméstico.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure ficar atenta aos fatores de risco, já que você tende a ter garra e ousadia ao lidar com as oportunidades. O encontro Lua-Urano em seu signo pode lhe predispor a assumir uma postura expansiva e criativamente transformadora sobre o que você pensa, o que lhe ajuda a trilhar novos caminhos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso não deixar de ser cautelosa, avaliando os prós e os contras das situações antes de agir. Sua visão sobre os obstáculos e sua força de vontade podem se ampliar frente ao encontro Lua-Urano no setor de crise, o que lhe ajuda a encontrar soluções interessantes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesta fase, busque dar valor às propostas inovadoras, mas é preciso não deixar de avaliar o impacto disso na sua vida. A energia intelectual promovida pelo encontro entre Lua e Urano tende a favorecer a aquisição de conhecimento em meio ao fortalecimento das parcerias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a adotar uma postura dinâmica à troca de conhecimento no ambiente de trabalho, dado o encontro Lua-Urano na casa profissional, o que lhe coloca na dianteira de oportunidades. Os processos podem se movimentar quando você atua de modo proativo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure se permitir experiências transformadoras e que lhe proporcionem abordagens diversas. Com o encontro Lua-Urano na casa espiritual, eleva-se sua autoconfiança, favorecendo ações corajosas que favorecem seus objetivos e em consonância com os valores que você tem.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Abordagens ousadas tendem a emergir em favor da gestão patrimonial, mas é necessário minimizar riscos. O encontro entre Lua e Urano no setor íntimo pode despertar fortalecimento interior, enquanto favorece uma mudança de perspectiva acerca dos problemas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado com posturas emocionalmente reativas! A Lua se une a Urano na área de relacionamentos, podendo aflorar a generosidade no trato interpessoal e destacar o potencial de organização de ideias, o que eleva suas parcerias a níveis mais elevados.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque rever recursos que são subaproveitados no cotidiano, otimizando seus usos e inseri-los em um contexto de economia criativa. Neste momento, é importante fazer uma revisão de valores e estratégias na gestão da vida, com Lua e Urano no setor das rotinas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Momento favorável para se empenhar nos projetos que se desenvolvam coletivamente. As parcerias no âmbito social tendem a ser favorecidos frente ao encontro Lua-Urano na casa dos prazeres, o que contribui com sinergia intelectual e emotiva nas atividades em grupo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É necessário motivar o entorno e se mostrar mais disposta a trocar ideias sobre temas de interesse comum. Sua disposição na gestão da vida doméstica tende a se elevar, o que ajuda a movimentar o convívio e os recursos empregados no funcionamento do cotidiano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A fase pode favorecer os estudos e o usufruto de lazeres intelectuais. Sua percepção dos acontecimentos tende a se transformar frente ao encontro Lua-Urano na casa das ideias, o que lhe ajuda a entender questões importantes da sua vida sob outros pontos de vista, ampliando suas ações.