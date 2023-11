Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante controlar a impulsividade ao lidar com as dificuldades. A tendência é que você direcione suas energias à expansão dos horizontes pessoais e valorize experiências que lhe façam bem.

TOURO (21/4 a 20/5)

Marte encontra o Sol ao adentrar o setor relacionado à vida íntima, podendo contribuir com seu fortalecimento interior e lhe deixar mais dedicada sobre os objetivos que deseja alcançar. Contudo, é preciso respeitar o tempo de maturação das processos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Foque nas parcerias frente ao ingresso de Marte na área de relacionamentos e ao seu encontro com o Sol, o que ajuda a dinamizar as ações desenvolvidas em grupo. Contudo, é preciso ter paciência e diplomacia, especialmente em momentos de conflito.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure ser persistente frente às dificuldades, sem dar espaço ao pessimismo. O dia a dia pode ficar mais dinâmico e produtivo com o ingresso de Marte no setor das rotinas e o seu encontro com o Sol, o que ajuda a elevar a eficácia das ações .

LEÃO (23/7 a 22/8)

Com Marte ingressando na área social e encontrando o Sol, sua postura pode ficar mais expansiva, contribuindo para dinamizar suas relações. Mas é importante evitar se expor de forma indiscriminada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso evitar se impor, buscando agir com diplomacia no trato humano. Você concentra suas energias na gestão do ambiente doméstico e em melhorias para sua vida com Marte adentrando o setor familiar e encontrando o Sol.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente exercitar a diplomacia e evitar equívocos diante de conflitos. Sua postura será marcada pela assertividade com Marte na casa da comunicação, o que ajuda a dinamizar o trato humano e dá visibilidade às suas ideias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém ser autossuficiente, sem ser individualista. Marte pode elevar sua capacidade de ação, ajudando a elevar a eficácia dos processos de gestão e dinamizar os recursos aplicados na gestão da rotina.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente não ficar na defensiva ao lidar com conflitos, mas sim fazer acordos, visto Saturno tensionado. A proatividade tende a revestir sua postura com o ingresso de Marte em seu signo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure entender que recuos estratégicos podem ser necessários. As dificuldades devem ser encaradas de forma confiante e proativa, contribuindo com o processo de superação, visto que Marte adentrar a área de crise.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante administrar os problemas com diplomacia. Com o ingresso de Marte na área de amizades , sua postura tende a se revestir de calor humano, favorecendo relacionamentos mais dinâmicos e colaborativos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar o acúmulo de responsabilidades para não prejudicar o bem-estar. Você tende a sentir um forte desejo de conquista, o que ajuda a ter um melhor aproveitamento das oportunidades, visto que Marte adentra a casa do trabalho e encontra o Sol.

