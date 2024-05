Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (24)

Áries

A influência do Sol pode potencializar sua capacidade de conquista. Vênus na área comunicativa tende a ampliar seu poder de sedução, fazendo-lhe se mostrar mais gentil e sensual. Dessa forma, você se torna alguém com quem as pessoas desejam conversar e compartilhar conhecimento.

Touro

O encontro com o Sol pode sugerir oportunidades de investimentos, favorecendo seus projetos profissionais. Vênus tende a nutrir a economia criativa, otimizando recursos e dando um toque de beleza ao ambiente que lhe cerca.

Gêmeos

A autoestima e seu lado afetuoso tendem a se elevar, cativando o entorno. Procure usar seu potencial sedutor com sabedoria. Aspectos atraentes da sua personalidade tendem a aflorar com Vênus em seu signo, o que lhe deixa naturalmente em destaque.

Câncer

Busque se fortalecer intimamente, de modo a encarar as dificuldades com segurança e inteligência emotiva. A energia venusiana na área de crise tende. lhe deixar mais sentimental e consciente dos problemas de ordem afetiva.

Leão

As amizades tendem a lhe proporcionar conforto afetivo ao longo desse ciclo, já que Vênus encontra o Sol. O momento astrológico pode despertar solidariedade e favorecer as relações apoiadas no companheirismo.

Virgem

Procure valorizar seu lugar no mundo corporativo, usando seu potencial sedutor, o que favorece seus objetivos na carreira. Criatividade e prazeres tendem a aflorar no trabalho, o que eleva a qualidade das suas ações.

Libra

Momento favorável aos intercâmbios culturais e aos estudos, que podem lhe proporcionar uma prazerosa aventura de conhecimento. Vênus na área espiritual pode lhe predispor a empatia e ações voltadas ao bem-estar coletivo.

Escorpião

A tendência é que você demonstre mais sensualidade e refinamento. Vênus transitando no setor íntimo pode destacar um momento favorável na vivência dos afetos, mesmo que do ponto de vista interpessoal você sinta a necessidade de transformar suas relações.

Sagitário

Tente fazer uso seletivo das redes virtuais para manter a qualidade das interações. Vênus e o Sol tendem a lhe estimular a exteriorizar o afeto que você traz dentro de si, o que nutre a solidariedade no trato humano e desperta reciprocidade.

Capricórnio

A passagem de Vênus para a área do cotidiano e seu encontro com o Sol podem despertar maiores cuidados com o bem-estar, favorecendo a introdução de práticas saudáveis e que elevem a autoestima. Pensando nisso, que tal fazer investimentos pontuais?

Aquário

É fundamental refinar suas escolhas e suas experiências. O usufruto de prazeres coletivos pode ganhar corpo com Vênus na casa social, enquanto o lado sedutor da sua personalidade favorece sua imagem pública.

Peixes

Tente cultivar a inteligência emotiva ao lidar com as dificuldades. Vênus e o Sol na área familiar tendem a sugerir um aflorar criativo na vida doméstica e de afetividade nas relações íntimas. É fundamental cuidar da casa, deixando-a mais bonita e confortável para si e as pessoas queridas.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo